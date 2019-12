L’azienda sponsor del Natale delle Meraviglie Energreen firma un evento per informare i cittadini su opportunità e benefici dell’energia solare

Domenica prossima 22 dicembre presso la Galleria Cassa di Risparmio dalle ore 17.00 alle ore 19.00, il team di Energreen - l’azienda sponsor del Natale delle Meraviglie ‘Vivi il Sogno’ che ha realizzato l’impianto fotovoltaico installato a Faetano che illumina a energia solare il Regno dei Sogni sul Pianello - sarà presente con un evento di presentazione della propria realtà. Azienda specializzata nell’installazione e nella manutenzione di impianti fotovoltaici ad uso domestico e professionale, Energreen è impegnata nella promozione di azioni concrete e nella sensibilizzazione di famiglie e operatori sammarinesi affinché scelgano di avere un proprio impianto fotovoltaico “a distanza”, ovvero installato su un edificio diverso da quello che si vorrebbe alimentare, delineando così la possibilità di azzerare la propria bolletta elettrica e di contribuire a fare del bene all’ambiente. Secondo l’Associazione Energie Rinnovabili di San Marino, nel nostro paese il fotovoltaico ha contribuito con i fatti e con i numeri all’abbattimento di emissioni di CO2 per un risultato equivalente a una piantagione di 14.000 alberi ad alto fusto: sono infatti circa 1.370 gli impianti fotovoltaici realizzati sul territorio che, per il numero di abitanti, è un dato altissimo che colloca San Marino tra i paesi più virtuosi, tra i primi al mondo per watt rinnovabile/pro capite. Durante il pomeriggio di domenica sarà prevista l’organizzazione di una tavola rotonda ideale per informare i visitatori sulle innovative opportunità legate al fotovoltaico e all’investimento nel solare e la proiezione di filmati e documentari. A tutti i partecipanti sarà offerto caffè caldo e un buffet e sarà data la possibilità di vincere omaggi per ingressi alla pista di pattinaggio e a teatro, gadget natalizi e sistemi per il monitoraggio dei consumi domestici. Il Natale delle Meraviglie “Vivi il Sogno” è una produzione di Next Time Eventi per la Repubblica di San Marino ed è realizzato anche grazie alla collaborazione e al contributo di: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Cassa Di Risparmio, Marlù Gioielli, Energreen, Grafik Art, Giorgia Boutique, Cantina San Marino, Consorzio Terra di San Marino e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento come le eccellenti realtà sammarinesi, Artigiana Polistirolo, Martina Fiori e molti altri ancora. Vivi il Sogno del Natale a San Marino: tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020, dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30.

c.s. Next Time

