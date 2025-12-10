Questa mattina l’Eccellentissima Reggenza, ha ricevuto in udienza privata la scrittrice Lorella Bugli per la presentazione del suo nuovo quarto libro intitolato…” Oltre ciò che resta della nostra anima”. Per l’occasione è stata accompagnata dal Segretario al Territorio e Ambiente Matteo Ciacci e dall’editore Giuseppe Maria Morganti. Il libro, verrà presentato al pubblico nelle due giornate di- Domenica 14 dicembre alle ore 16.00 presso la “Sala Montelupo” del castello di Domagnano e di Domenica 21 dicembre alle ore 16.00 presso il “Centro Sociale di Fiorentino” del castello di Fiorentino. Tutto il ricavato della vendita dei libri, come sempre, verrà devoluto in beneficenza a favore di cause sociali e associazioni del volontariato. “Oltre ciò che resta della nostra anima” …è un libro autobiografico…che consola, scuote e trasforma, un diario dell’anima per chi crede che nonostante tutto, l’amore, sia la più grande forma di guarigione. L’autrice ci conduce nei luoghi più intimi del suo cuore, dove con voce limpida e intensa, scrive per liberarsi e per donarsi, invitandoci a guardare oltre: la paura, oltre la malattia, oltre ciò che resta, là dove l’anima non smette mai di vivere…le stagioni del dolore e della speranza, l’amore che salva e quello che distrugge, e nella fede dei segni invisibili del cielo. Il linguaggio, utilizzato dalla scrittrice è semplice, diretto ed evocativo, capace di cogliere l’essenza delle cose e di condurre il lettore in un viaggio interiore, in un’atmosfera quasi magica. Inoltre riflette sulla malattia, sulla solitudine e sulla capacità di rinascere trovando conforto nella fede in Dio e nella scrittura automatica. Il libro, è un invito a credere nella bellezza della vita, a trovare pace nel silenzio, e vivere, ogni momento con consapevolezza, accettando il passato e guardando sempre il futuro con speranza. Il libro, è arricchito da tanti racconti, pensieri e aforismi, di momenti significativi come le tradizioni familiari, i ricordi d’infanzia, le stagioni della vita e le esperienze di amore e perdite. Attraverso, immagini poetiche e metaforiche, l’autrice racconta come il tempo abbia plasmato la sua esistenza, lasciando segni indelebili e insegnandole, lezioni preziose che brillano nel cuore, un rifugio di memorie che non svaniscono mai. Un libro, tutto da leggere come sempre, “da cuore a cuore”.

