L’EDS-European Democrat Students e la Fondazione Marcet a San Marino per l’incontro con i GDC-Giovani Democratico Cristiani

I Giovani Democratico Cristiani (GDC), nei giorni 22-23 luglio, hanno ricevuto in visita in Repubblica Carlo Giacomo Angrisano Girauta, Vice-Presidente dell’EDS-European Democrat Students, l’organizzazione studentesca ufficiale del Partito Popolare Europeo (PPE) fondata nel 1961 che rappresenta oltre un milione di studenti e giovani provenienti da 39 diverse organizzazioni europee ed extra-europee, e Jose Ignacio Marcet, Vice-Presidente della Fondazione Marcet, realtà che dal 1978 si dedica a raccogliere conoscenze sul calcio e a trasmetterle a migliaia di giovani calciatori, allenatori, insegnanti, istituzioni e professionisti; per eccellere in questo compito, la Fondazione Marcet collega tre punti chiave: educazione sportiva, educazione accademica e valori umani. La visita, che segue quella avvenuta nel dicembre scorso sempre a San Marino, è stata ulteriore occasione per rafforzare i già esistenti rapporti di amicizia e di scambio con l’EDS e con le forze politiche giovanili in esso rappresentati; l’obiettivo comune, ribadito nell’incontro avvenuto con il Segretario Politico del PDCS, Gian Carlo Venturini, è quello di riaffermare e rilanciare l’appartenenza alla grande famiglia popolare europea, sottolineando il legame attorno a quei principi che da sempre li accomunano, ma soprattutto lo sviluppo di una serie di iniziative sul territorio sammarinese legate al mondo sportivo e in modo particolare a quello calcistico. In questo senso, la Fondazione Marcet può rivestire un ruolo importante; come risultato di decenni di duro lavoro, la Fondazione è diventata l'istituzione referenziale per l'educazione calcistica in tutto il mondo estendendo da Barcellona la propria presenza in oltre 30 paesi. In considerazione di ciò, ha proposto una serie di progetti di formazione e ricerca da poter sviluppare anche in territorio sammarinese, al fianco di Isituzioni, Federazioni e società sportive, consapevoli che il calcio è uno di quei fenomeni sportivi che ha contribuito ad eliminare con successo le frontiere e ha permesso di lavorare per educare e collegare tra loro calciatori, professionisti e istituzioni di tutto il mondo. Questo scambio di conoscenze ed esperienze arricchisce tutti e consente la crescita personale di tutti gli individui legati al calcio e non solo. A tal fine, gli incontri con gli Ecc.mi Capitani Reggenti, il Segretario di Stato per lo Sport Marco Podeschi e il Presidente della Federazione Calcio Marco Tura sono stati di particolare rilevanza per la condivisone degli obiettivi e dei progetti per il vicino futuro, nonché per ribadire l’importanza dello sport e dei suoi valori. I GDC rivolgono un sentito ringraziamento all’EDS e al suo Vice-Presidente per essere stato nuovamente ospite in Repubblica in segno di amicizia e collaborazione, e alla Fondazione Marcet per aver visto nella Rep. di San Marino il luogo dover poter espandere ed esportare la loro pluriennale esperienza.

Comunicato stampa

Giovani Democratico Cristiani