L’Emilia-Romagna alla conquista dei turisti tedeschi a F.RE.E. di Monaco

Emilia-Romagna tra costa ed entroterra, città d’arte, vacanza attiva e turismo slow e outdoor, Cicloturismo, Food e Motor Valley: sono le proposte di vacanza che l’Emilia-Romagna promuove a F.RE.E di Monaco di Baviera, dal 19 al 23 febbraio, per intercettare sempre più turisti tedeschi (free- muenchen.de/en/trade-fair/) – Presenti allo stand di APT Servizi Emilia- Romagna (Halle A4 stand 101) 22 Operatori regionali – Martedì 18 febbraio, alle 18:00, al Castello di Nymphenburg di Monaco di Baviera, presentazione a stampa, operatori e partner commerciali di tutte le novità 2025 alla presenza dell’Assessora Regionale al Turismo Roberta Frisoni, della Presidente ENIT Spa Alessandra Priante e del Console Generale d'Italia a Monaco, Sergio Maffettone Prosegue l’attività promozionale dell’Emilia-Romagna alle fiere turistiche della Germania: appuntamento da mercoledì 19 a domenica 23 febbraio a F.RE.E. 2025 (Travel and Leisure Fair), la più grande fiera di viaggi e tempo libero B2C della Baviera -oltre 140mila visitatori e circa mille espositori da 50 paesi, nel 2024- ospitata al Centro Espositivo “Messe München GmbH” di Monaco (free-muenchen.de/en/trade-fair/). Nello stand regionale di 120 metri quadri, coordinato da APT Servizi Emilia-Romagna (Halle A4 stand 101), 22 operatori turistici proporranno le novità 2025 dell’offerta regionale sui temi Balneare (con i nuovi collegamenti in treno e in aereo per la Riviera), Cicloturismo, Vacanza Attiva ed En Plein Air, Turismo slow con il circuito dei Cammini Regionali, Città d’Arte, Food e motori, Borghi e Castelli. Nel giorno che precede la Fiera (martedì 18 febbraio alle 18:00) l’Emilia-Romagna sarà al centro di una serata di presentazione nella suggestiva location del Castello di Nymphenburg di Monaco di Baviera. L’evento, realizzato con la collaborazione di ENIT, si svolgerà alla presenza dell’Assessora al Turismo, Roberta Frisoni, della Presidente di ENIT Spa, Alessandra Priante, del Console Generale d'Italia a Monaco, Sergio Maffettone, e dei Sindaci e rappresentanti delle Destinazioni Turistiche regionali. «Nel 2024 sono stati tanti i turisti di lingua tedesca -sottolinea l’Assessora Frisoni- che hanno scelto l’Emilia-Romagna e la sua Riviera come meta di vacanza. Secondo i primi dati Istat lo scorso anno la Regione ha registrato un incremento del +8,7% di presenze sul 2023 e di +8,1% di arrivi di ospiti provenienti dal bacino DACH, che mantiene una quota del movimento internazionale della regione superiore al 33%. Saremo a Monaco per raccontare a stampa ed operatori un’Emilia-Romagna più ecosostenibile, accessibile ed inclusiva, da scoprire, con la sua Food Valley unica e tante eccellenze, in sella a una bici, grazie alle numerose ciclovie tra Riviera, entroterra e Città d’Arte, e sempre più vicina alla Germania grazie a tanti collegamenti aerei e ferroviari». L’appuntamento al Castello di Nymphenburg vedrà la presenza di giornalisti tedeschi lifestyle e di viaggio, di partner dell'Emilia-Romagna - come le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e Monaco Turismo - ed operatori regionali, e riguarderà la sostenibilità e le vacanze accessibili sulla Riviera Romagnola, i nuovi lungomari pedonalizzati, e le tante opportunità che offre il territorio regionale tra arte, cicloturismo, turismo lento ed entroterra nei borghi autentici. Previsti focus sui nuovi treni Railjet operati dalle ferrovie tedesche DB e austriache ÖBB, che dal 17 aprile al 5 ottobre (6 ottobre ultimo giorno di rientro) collegheranno Monaco alle nuove fermate di Riccione e Cattolica, oltre a quelle di Bologna, Cesena e Rimini, e sulle offerte “Am Meer mit dem Zug” che la rete Emilia Romagna Welcome ha ideato per incentivare l’utilizzo del treno per raggiungere la Costa romagnola. La promozione prevede il rimborso del biglietto del treno per un importo di € 50 per persona per chi prenota un soggiorno negli alberghi della Costa che hanno aderito all’iniziativa tramite le proprie DMC locali. La promozione sarà valida per tutta la durata del collegamento diretto in treno, per soggiorni di minimo 7 notti in mezza pensione o pensione completa negli hotel proposti on line e off line dalle DMC di riferimento. La serata si concluderà con una cena a buffet - un’occasione per valorizzare le eccellenze regionali- realizzata con la partecipazione dei Consorzi di Parmigiano Reggiano Dop, Prosciutto di Parma Dop, Salumi piacentini Dop (pancetta, coppa, salame), Mortadella Bologna Igp, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp e Piadina Romagnola Igp. Dal giorno seguente, allo stand dell’Emilia-Romagna si svolgeranno animazioni enogastronomiche giornaliere rivolte al pubblico (alle 11:00, 13:00 e 15:30), con assaggi di prodotti tipici Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con i Consorzi partecipanti, fra cui, oltre a quelli già citati, i Salamini Italiani alla Cacciatora Dop e lo Zampone e il Cotechino Modena Igp. Le iniziative sono realizzate in coordinamento con l’Assessorato all’Agricoltura. Varie anche le presentazioni in fiera, moderate dal giornalista sportivo Bernd-Uwe Gutknecht, sui temi del cicloturismo e dei collegamenti con il treno per raggiungere la nostra Regione: da giovedì 20 a domenica 23 febbraio sul palco “Fahrradbühne” (Halle B6) gli incontri dal titolo “Fahrradparadies Emilia Romagna” (Emilia Romagna paradiso della bicicletta), mentre venerdì 21 febbraio e domenica 23 febbraio sul palco principale Free Stage (Halle A5, gestito dall’emittente bavarese Radio Arabella) la presentazione “Mit dem Zug an die Adria der Emilia Romagna, Italien” (Col treno sulla Costa adriatica dell'Emilia Romagna, Italia). Infine, all'Urlaubskino (Halle A4) da giovedì 20 a domenica 23 in orari diversi, verranno proiettati gli episodi di “Humans of Emilia Romagna”, la web serie regionale dedicata alle persone che, con il proprio lavoro e passione, contribuiscono a tutelare le tradizioni e l’essenza emiliano romagnola.

cs APT Servizi