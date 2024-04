L’emissione congiunta San Marino – Italia 2024 è dedicata al mito della Vespa Il francobollo in foglietti da 4 celebra il Vespa Club d’Italia

San Marino e Italia celebrano il 75° anno del Vespa Club d’Italia. La tematica era già inserita nel programma filatelico italiano e Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica ha colto l’occasione per farne il tema dell’emissione congiunta 2024 del prossimo 20 aprile. ll Vespa Club d’Italia promuove l’attività vespistica nelle sue molteplici forme, sportive, turistiche, culturali, ricreative e la conservazione del patrimonio legato alla mitica Vespa Piaggio! Il francobollo realizzato da Poste San Marino Divisione Filatelica Numismatica per celebrare il Vespa Club Italia e la Vespa Piaggio ha valore 1,25 euro e riproduce un’illustrazione, opera della bozzettista Paola Momentè che rappresenta a sinistra un ragazzo con un casco rosso in sella ad una Vespa rossa che percorre una stradina bianca accanto ad una ragazza con un casco giallo in sella ad una Vespa gialla, su uno sfondo azzurro. Sulla targa della Vespa rossa è riportato il numero 20.04 e su quella della Vespa gialla è riportato il numero 2024, per ricordare la data di emissione della serie postale. La bandella a sinistra del foglio del valore da euro 1,25 riporta l’ingrandimento della stessa illustrazione del francobollo con la dicitura “VESPA CLUB D’ITALIA – Emissione congiunta San Marino – Italia”.

Valori: n.1 valore da euro 1,25 in minifogli da 4 francobolli con bandella a sinistra Tiratura: 35.000 francobolli Stampa: offset, quattro Pantoni e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 13¼ x 13 Formato francobolli: 30 x 40 mm Bozzettista: Paola Momentè

cs Poste San Marino

