L’esordio di Visionnaire è un successo!

Ieri sera il sold out, questa sera si replica!



L’inferno di Dante in chiave contemporanea coinvolge e stupisce i numerosi spettatori di Cava dei Balestrieri!

L’attesa è finita e viene ripagata con uno spettacolo senza eguali: Visionnaire Peforming Arts Experience, lo show che unisce arte performativa, musica, danza e acrobazia, ideato da Simone Ranieri per Illusion Group e distribuito da NexTime Eventi, ha stupito e coinvolto il pubblico da “tuttoesaurito” della prima delle due esibizioni, quella del sabato sera.

Un successo unico, di numeri e critica per l’evento che ripropone in chiave contemporanea l’inferno di Dante e che grazie ad una serie di effetti speciali creati da artisti internazionali coinvolge e trascina il pubblico in più di 60 minuti di spettacolo.

Gli oltre 30 artisti in scena riproporranno lo spettacolo questa sera alle 22, sempre nella location di Cava dei Balestrieri a San Marino tra le pietre del Centro Storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

I biglietti sono ancora acquistabili sulle piattaforme online e presso Music Store al Centro Atlante di San Marino oltre che sul posto. Biglietto a posto unico a 12 euro.

Visionnaire è promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino e distribuito da Nextime Eventi ed è reso possibile dal supporto degli sponsor: Cool things, Energreen.sm, Dipas Agenzia assicurazioni UnipolSai San Marino, Antica trattoria e locanda Jole.

