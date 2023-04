L'esordio musical della riminese Cristina Macchiavelli nel suo singolo "Senza Tempo"

Senza Tempo è una canzone che esplora il profondo dolore causato dalla perdita di un grande amore che se ne è andato troppo presto: il padre dell'autrice. Il brano affronta emozioni e stati d'animo intensi come la mancanza, l'amore vissuto come dolore, le dipendenze nate dalla perdita di una figura paterna, il reprimere e mascherare le emozioni, gli incubi e il tormento come costanti della vita. “Questa canzone è la mia lacrima, che con la sua trasparenza e la sua forza, porta alla luce il dolore silenzioso della mia anima, che non mi sono mai permessa di raccontare prima di questa canzone” afferma l'artista riminese. La morte viene rappresentata attraverso la metafora dell'Amante Crudele che porta via l'amore, offrendo un'interpretazione più ampia del brano. L'intento di questa canzone è utilizzare parole e musica come mezzo per penetrare l'anima, sciogliendo le emozioni bloccate attraverso la consapevolezza e il lasciarsi trasportare dalla musica, proprio come è successo all'autrice durante la scrittura della canzone. Il titolo del brano evoca la sensazione di una mancanza di tempo, di un tempo finito troppo in fretta per poter continuare a stare insieme. Allude al fatto che non esiste un tempo per l'amore: se è vero amore, dura in eterno, anche quando la persona amata non è più fisicamente presente. Questa canzone è fuori dal tempo, poiché il tempo, in realtà, non esiste. La produzione musicale, diretta da Andrea Felli per Acanto Publishing, si è concentrata sull'equilibrio tra tradizione e innovazione, evitando di cadere nell'imitazione di sonorità di moda o vintage. L'obiettivo principale è stato la creazione di un sound atemporale, come suggerisce il titolo della canzone. Questa scelta ha portato a privilegiare un suono acustico, poiché ritenuto in grado di esprimere al meglio la musicalità e l'essenza della canzone e anche perché il suono acustico è un suono senza tempo. Decisamente un esordio di grande spessore artistico per la cantautrice riminese.

BIO Fin dall'età di otto anni, ho intrapreso un viaggio di formazione artistica e musicale presso il Liceo Musicale "Lettimi", dove per cinque anni mi sono dedicata allo studio di strumenti come il violoncello e il pianoforte, arricchendo anche le mie competenze nel canto corale. In questo periodo formativo, ho sviluppato un profondo legame con la musica, che mi ha accompagnato nel mio percorso di crescita personale e professionale. Successivamente, ho approfondito la mia tecnica vocale con il professor Fausto Giacomini e mi sono dedicata alla danza moderna contemporanea con il maestro Claudio Gasparotto, parallelamente ho frequentato l'Accademia di Riccione, dove ho arricchito le mie competenze in recitazione, danza e canto attraverso corsi di musical.

