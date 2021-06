L’esperienza scuola lavoro riparte in sicurezza

In questi giorni si sono svolti i progetti scuola-lavoro degli studenti iscritti alle classi terze e quarte del Liceo Economico Aziendale di San Marino. I ragazzi hanno sperimentato le mansioni d’ufficio, recandosi per alcuni giorni direttamente in aziende industriali, commerciali e di servizio del territorio e negli uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico. L’iniziativa, oltre a valorizzare le competenze acquisite dagli alunni durante il percorso scolastico del Liceo Economico Aziendale, rappresenta un momento di particolare valore formativo e l’occasione per ripensare alla scelta effettuata in vista del proseguimento degli studi universitari o dell’immediato accesso al mondo del lavoro, sfruttando in quest’ultimo caso il diploma equipollente a ragioneria rilasciato al termine del percorso quinquennale. Fin dalla nascita dell’indirizzo Economico Aziendale della Scuola Secondaria Superiore, aziende medio grandi del territorio, fra cui Sit Group Spa, Ali Spa, Robopac Spa e Cassa di Risparmio Spa, ma anche piccole imprese come Koppe di Pelliccioni e associazioni di categoria come UNAS hanno accolto i ragazzi nelle proprie sedi amministrative e commerciali, garantendo loro un tutor aziendale ed una accoglienza calorosa e professionale. Dirigenti e operatori del settore pubblico hanno assicurato una collaborazione inclusiva e fattiva, illustrando scrupolosamente i servizi offerti all’utenza sammarinese. Il Dirigente e i docenti della Scuola Secondaria Superiore, unitamente agli studenti ed alle loro famiglie, ringraziano per l’opportunità offerta dagli operatori e uffici sammarinesi per il significativo contributo fornito alla formazione professionale e personale dei ragazzi del Liceo Economico Aziendale.

Cs Giacomo Esposito Dirigente scolastico