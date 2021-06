L'estate Sotto il sole di Riccione si arricchisce di eventi

L'estate Sotto il sole di Riccione si arricchisce di eventi.

Dalla prossima settimana, musica d'autore e spettacoli per bambini, mostra mercato di piante e fiori e oggettistica stravagante

L'estate Sotto il sole di Riccione si arricchisce sempre più di nuove proposte ed eventi da scoprire. L'associazione Riccione Alba ha infatti presentato il palinsesto estate 2021 che si articola in due proposte una dedicata alla musica d'autore e l'altro ai bambini. La rassegna "Un'estate italiana" dedicata appunto ai cantautori sarà in programma tutti i mercoledì, mentre "Il giardino dei bimbi", la rassegna di spettacoli per ragazzi a cura dell'associazione Centro 21 partirà il 17 giugno e si terrà tutti i giovedì fino al 2 settembre dalle 21 alle 24. Torna anche quest'anno l'appuntamento nel cuore di Riccione con le piante e i fiori, nostrani ed esotici. Nuove composizione, nuovi innesti e ibridi particolari per arricchire anche la più vasta collezione di piante. L'appuntamento che trasforma in un giardino di colori e profumi viale Dante è sabato 19 e domenica 20 giugno, la manifestazione dedicata alla floricoltura I Fiori del mare, organizzato dal comitato PromoAlba. Lungo viale Dante, dalle ore 9 alle 20, si potranno ammirare ed acquistare piante uniche in composizioni sempre varie. Tante le specie rare e preziose proposte dai floricoltori provenienti da ogni parte d’Italia. A Riccione si potranno scoprire anche piante insolite che fioriscono tutto l’anno, aromatiche e da frutto. (ingresso libero). Un altro appuntamento imperdibile sarà quello con i Giardini dell'Arte che si terrà in viale San Martino dall'incrocio con viale Vespucci e viale Gramsci, e in viale Gramsci nel tratto compreso tra viale San Martino e viale Nino Bixio, ogni mercoledì a partire da mercoledì 16 giugno fino all'8 settembre. Per un totale di 13 giornate di svolgimento la manifestazione dalle 16 alle 24 vedrà la partecipazione di 45 espositori di creatori di opere del proprio ingegno creativo, hobbisti e operatori commerciali con proposte originali. I Giardini dell'Arte sono organizzati dal comitato associazione Riccione Abissinia.

