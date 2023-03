“L’Europa a San Marino, San Marino in Europa”

“L’Europa a San Marino, San Marino in Europa”.

La Delegazione dell'Unione Europea a San Marino, congiuntamente alle Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Segreteria di Stato per la Cultura, informano che venerdì 24 marzo 2023, alle ore 11.00 presso il Teatro Titano si terrà l’inaugurazione del festival cinematografico "L'Europa a San Marino, San Marino in Europa", un evento che si svolgerà in Repubblica dal 24 marzo al 27 aprile 2023 attraverso la proiezione di produzioni cinematografiche organizzate da 19 Ambasciate di Stati membri dell’Unione europea accreditate a San Marino. L’evento inaugurale verterà in un seminario che consentirà di approfondire le relazioni istituzionali e culturali tra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea, nello spirito dei valori europei che saranno alla base della celebrazione del 40° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica e l’Unione. Ad aprire il seminario saranno il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, l’Ambasciatore dell’Unione europea, Alexandra Valkenburg, e l’Ambasciatore d’Italia, Sergio Mercuri, cui seguirà un intervento della Professoressa Maria Elena D’Amelio dell’Università di San Marino che si focalizzerà sul ruolo che riveste la cultura nel costruire ponti tra le società, con particolare riferimento al ruolo del cinema. Le proiezioni che si alterneranno nel prossimo mese, si terranno presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore e spazieranno, per stile e significato, dalle commedie e film per bambini a film drammatici, thriller storici e documentari. Per ulteriori approfondimenti, accedere al sito www.sanmarinocinema.sm e https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-rome. L’invito alla inaugurazione del prossimo venerdì è esteso all’intera cittadinanza, e ai membri della stampa, ai quali tutti viene richiesto una preventiva conferma di partecipazione ai seguenti indirizzi ufficiostampa@esteri.sme manuel.zarb@eeas.europa.eue fino a giovedì 23 marzo alle ore 12.00. Per i giornalisti che vorranno partecipare a una delle proiezioni, è richiesta preventiva comunicazione con almeno un giorno di anticipo a cinema.concordia@pa.sm.

cs SdS Esteri Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: