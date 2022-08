L’evento “Una Bookblogger in compagnia di Pietro Rossi” è stato un successo

L’evento “Una bookblogger in compagnia di Pietro Rossi” che si è tenuto mercoledì 24 agosto presso la Bibliobaita all’interno del parco Laiala di Serravalle, con la presentazione del saggio Pietro Rossi contadino e poeta della riminese Grazia Bravetti Magnoni edito da AIEP Editore, è stato un successo. Molte le persone venute dal circondario e per la grandiosa riuscita della serata Silvia Ferrari, in arte Silla Review, ci tiene a ringraziare in primis la Giunta di Castello di Serravalle per averle dato la possibilità di realizzare un evento culturale così importante; il Centro Sociale di Dogana per aver messo a disposizione la Bibliobaita; la AIEP Editore nella figura di Giuseppe Maria Morganti, per la collaborazione esistente e per averle proposto la presentazione del libro “Pietro Rossi contadino e poeta”, testo significato per la storia di San Marino, che la Bravetti ha saputo ricostruire raccogliendo per la prima volta insieme l'opera del Rossi in maniera organica con una sua puntuale analisi intrecciando gli eventi storici con la biografia del poeta. Il saggio scritto dalla Bravetti è la sua ultima opera postuma, uscita dopo la sua recente scomparsa avvenuta nel settembre del 2021 e la serata è stata la prima occasione pubblica per ricordarla tra aneddoti di vita privata e ricordi del suo appassionato studio sulla cultura popolare, immersi nel verde del parco in una suggestiva scenografia agreste che ha riportato i presenti proprio alle ambientazioni dei suoi libri. Continuano i ringraziamenti a tutti i relatori presenti: Ermes Venturini appassionato del risorgimento riminese, Paolo Guiducci caporedattore del giornale “Il Ponte” ed amico dell’autrice, Valentina Rossi professoressa sammarinese, per averci istruito tramite i loro interventi ed un ringraziamento particolare a Filippo e Francesca Magnoni figli di Grazia Bravetti Magnoni, punti cardine nell’ideazione e nell’organizzazione dell’evento e senza i quali questa serata non avrebbe raggiunto il risultato ottenuto. Infine un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato a questo evento culturale. Per chi si è perso la serata, la famiglia dell’autrice e l’editore si stanno attivando per organizzare altre presentazioni del libro in Italia tra San Clemente e Rimini.

