L’ex Ministro greco Theoharis Theoharis in visita sul Titano

Visita nella Repubblica di San Marino per Theoharis Theoharis, politico greco e portavoce in parlamento per il partito di maggioranza Nuova Democrazia. Theoharis ha ricoperto ruoli apicali nella politica greca, al Ministero delle Finanze, nel settore delle tecnologie e della pubblica amministrazione fino alla nomina a Ministro del Turismo. In quel ruolo Theoharis, ha ospitato, nel giugno scorso ad Atene, l’Assemblea dell’Organizzazione Mondiale del Turismo e precedentemente, in preparazione ai lavori di quel prestigioso consesso ha accolto il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati per la firma del protocollo di intesa in materia turistica fra i due Stati; un accordo che prevede il rafforzamento della cooperazione in ambito turistico riconoscendone l’importanza strategica per entrambi i Paesi e che in particolare verte su cooperazione istituzionale, scambio di informazioni e know-how, investimenti, promozione e cooperazione nell’ambito delle organizzazioni internazionali e che si aggiunge a quelli precedentemente firmati in materia finanziaria, culturale e diplomatica e certifica ulteriormente il rapporto privilegiato della Repubblica di San Marino con la Grecia e viceversa. In virtù dell’impegno profuso per il miglioramento del rapporto fra la Repubblica di San Marino e la Grecia, nel suo ruolo di Ministro prima e di parlamentare ora, all’onorevole Theoharis Theoharis è stata conferita questa mattina l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine equestre di Sant’Agata al termine di un’Udienza concessa, in forma privata, dalle Loro Eccellenze Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini alla presenza dell’Ambasciatore Corrado Carattoni. Al termine dell’Udienza a Palazzo Pubblico l’ex Ministro ha incontrato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari a Palazzo Begni, un incontro cordiale durante il quale si è discusso di relazioni fra i due paesi e iniziative da programmare per il futuro. Nella giornata di ieri invece una lunga giornata di lavoro con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati con l’obiettivo di organizzare il proseguo della collaborazione avviata la scorsa primavera.

