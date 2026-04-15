L'IA in pratica, aperte le iscrizioni per il primo corso di GEN SMART

Aperte le iscrizioni per il primo corso di GEN SMART, il nuovo progetto formativo pensato per sviluppare competenze concrete e immediatamente applicabili nel mondo del lavoro, dello studio e della comunicazione.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il corso: “L’IA in pratica”, un percorso innovativo dedicato all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana e professionale.



Il corso, della durata di tre incontri, si terrà nelle seguenti date:

30 aprile

6 maggio

14 maggio

(dalle ore 18:30 alle 20:30)



Presso l’Auditorium della sede del Partito dei Socialisti e dei Democratici (Via Piclaria 12, 47890, Murata, San Marino).

Durante le lezioni verranno affrontati temi attuali e strategici come:

utilizzo pratico degli strumenti di Intelligenza Artificiale

creazione di contenuti (testi, immagini, video)

comunicazione digitale e social media

applicazioni dell’IA per studenti e professionisti



Il percorso avrà un approccio fortemente pratico, con esercitazioni e laboratori pensati per permettere ai partecipanti di acquisire competenze reali e subito spendibili.

Il corso è tenuto dall’imprenditore Samuele Cottone e rappresenta il primo passo di un progetto più ampio che punta a rendere San Marino un punto di riferimento per la formazione innovativa.

La partecipazione al corso ha un costo accessibile di 50 euro per l’intero ciclo di lezioni.



Per iscriversi o per chiedere maggiori informazioni, è possibile:

visitare il sito: www.gen-smart.com

contattare i canali social di GEN SMART (Facebook e Instagram)

scrivere all’indirizzo e-mail: gensm@psd.sm o contattare il numero 3319280705.

GEN SMART si propone come uno spazio aperto a tutti i cittadini, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni, per costruire competenze utili ad affrontare le sfide del presente e del futuro.

Comunicato stampa

GEN SMART







