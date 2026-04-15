L'IA in pratica, aperte le iscrizioni per il primo corso di GEN SMART

L'IA in pratica, aperte le iscrizioni per il primo corso di GEN SMART.

Aperte le iscrizioni per il primo corso di GEN SMART, il nuovo progetto formativo pensato per sviluppare competenze concrete e immediatamente applicabili nel mondo del lavoro, dello studio e della comunicazione.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il corso: “L’IA in pratica”, un percorso innovativo dedicato all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana e professionale.



Il corso, della durata di tre incontri, si terrà nelle seguenti date:

30 aprile

6 maggio

14 maggio

(dalle ore 18:30 alle 20:30)



Presso l’Auditorium della sede del Partito dei Socialisti e dei Democratici (Via Piclaria 12, 47890, Murata, San Marino).

Durante le lezioni verranno affrontati temi attuali e strategici come:

utilizzo pratico degli strumenti di Intelligenza Artificiale

creazione di contenuti (testi, immagini, video)

comunicazione digitale e social media

applicazioni dell’IA per studenti e professionisti



Il percorso avrà un approccio fortemente pratico, con esercitazioni e laboratori pensati per permettere ai partecipanti di acquisire competenze reali e subito spendibili.

Il corso è tenuto dall’imprenditore Samuele Cottone e rappresenta il primo passo di un progetto più ampio che punta a rendere San Marino un punto di riferimento per la formazione innovativa.

La partecipazione al corso ha un costo accessibile di 50 euro per l’intero ciclo di lezioni.



Per iscriversi o per chiedere maggiori informazioni, è possibile:

visitare il sito: www.gen-smart.com

contattare i canali social di GEN SMART (Facebook e Instagram)

scrivere all’indirizzo e-mail: gensm@psd.sm o contattare il numero 3319280705.

GEN SMART si propone come uno spazio aperto a tutti i cittadini, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni, per costruire competenze utili ad affrontare le sfide del presente e del futuro.

Comunicato stampa

GEN SMART

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