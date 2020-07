L'IISA ha riunito l'assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci dell’IISA San Marino (Istituto Internazionale delle Scienze Amministrativa – Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino) si è riunita lunedì 20 luglio per l’approvazione del bilancio annuale 2019 e la programmazione delle attività 2020 alla quale si sono aggiunti, durante i lavori, un approfondito dibattito su: tema della dirigenza pubblica, Spoil System e formazione specialistica sulle scienze ammnistrative. L’assemblea dei soci dell’Istituto Internazionale di Scienze Amministrative ha poi espresso al Rettore dell’Università di San Marino, il prof. Corrado Petrocelli, una sentita nota di congratulazioni per la riconferma nell’importante incarico ricoperto e gli auguri migliori per il suo lavoro. Nel rappresentare l’ampio apprezzamento per le doti di leadership, di profonda umanità e di passione nell’agire del Magnifico Rettore Petrocelli, l’IISA ha anche auspicato una fattiva collaborazione nell’azione di studio e di proposta per le attività di ricerca e di sviluppo nell’ambito dell’amministrazione e della dirigenza pubblica dell’Università di San Marino, che già opera in diversi campi a favore del territorio sammarinese.