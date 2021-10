“L’Improprio aumento di figure dirigenziali ISS che provengono da fuori”. Libera interpella sull’arrivo del dott. Bevere

Alla luce degli articoli di giornale apparsi in questi giorni che attribuiscono al manager Francesco Bevere il ruolo di “Consigliere della Sanità” presso l'Iss;

Visto l’ordine del giorno approvato il 26 Agosto 2021 con cui di dava mandato al Segretario di Stato alla Sanità di dare avvio all’iter per la nomina del nuovo direttore generale dell'Iss;

Interpelliamo il Governo per conoscere:

- secondo quali modalità di ingaggio si è arrivati alla figura del dott. Francesco Bevere;

- che ruolo verrà assegnato al dott. Francesco Bevere e se corrisponde al vero che sarà Consigliere di Sanità’;

- se sì, secondo quali normative e’ prevista questa figura e se va a sostituire o ad aggiungersi al Comitato Esecutivo Iss previsto per legge;

- se non si ritenga improprio l’aumento di figure dirigenziali presso l’Iss e che sia una figura esterna, dopo due anni di gestione della sanità, a dover svolgere “una fotografia della situazione, per capire dove andare ad intervenire e anche per valutare il futuro direttore generale”;

- alla luce delle parole sopracitate, comparse in dichiarazioni alla Smtv, se non si sono valutati altri professionisti sammarinesi che da più tempo conoscono la struttura ospedaliera e le sue problematiche;

- alla luce delle parole sopracitate, comparse in dichiarazioni alla Smtv, se corrisponde al vero che il dott. Bevere contribuirà a scegliere il nuovo Dg e che valutazioni si stanno facendo sugli attuali componenti del Comitato Esecutivo;

- che incarichi stia ricoprendo il dott. Francesco Bevere in Italia e non solo;

- che compenso verrà lui assegnato dall’Iss e quanti giorni alla settimana sarà presente in Repubblica;

- se abbia un mandato preciso e da chi sia stato attribuito e valutato;

-i certificati penali generali e pendenti del dott. Bevere

- se condivide la proposta di svolgere un’audizione con tutti i membri del Comitato Esecutivo e se non pensa sia opportuno effettuare audizione anche con lo stesso dott. Bevere.



Comunicato stampa

Gruppo Consigliare Libera





