L’incontro del Commissario Generale del Padiglione San Marino Filippo Francini con Amina Ying Ma, Direttore del Padiglione World Expo Museum.

Ancora una volta Expo si rivela lo scenario ideale per San Marino per rinnovare e consolidare relazioni con i paesi e le istituzioni mondiali come quella con il World Expo Museum di Shanghai, l’unico centro di documentazione ufficiale interamente dedicato alle Expo e autorizzato dal BIE, l'organizzazione intergovernativa responsabile della supervisione e della regolamentazione delle mostre internazionali e della promozione dei loro valori fondamentali di istruzione, innovazione e cooperazione. In questo scenario si è inserita l’accoglienza nel Padiglione San Marino da parte del Commissario Generale Filippo Francini di Amina Ying Ma, Executive Director del Padiglione di World Expo Museum dopo essere stato a sua volta ospitato nel loro spazio espositivo dalle due archival Coordinator Mengya Jin e Yadan Li. Uno scambio di visite significativo che ha permesso di riportare alla memoria l'eredità delle Esposizioni Universali e la grande importanza che rivestono per i Paesi. All’interno del Padiglione del World Expo Museum, la cui sede permanente si trova nell'ex location dell'Expo 2010 di Shanghai, viene infatti riproposto un viaggio tematico e cronologico nel tempo e nello spazio, ripercorrendo la storia della civiltà dalla metà dell'Ottocento, quando avvenne la prima Expo a Londra nel 1851 fino ai giorni nostri. Il Padiglione del World Expo Museum rappresenta più di una semplice collezione di manufatti: architettura e contenuti sono stati infatti combinati nello spazio espositivo per creare una grande idea di nazioni che incontrano altre nazioni in un progresso tecnologico e commerciale condiviso con lo scopo di beneficiare dei risultati di queste relazioni che si convertono in idee, innovazioni e promozione turistica e commerciale. San Marino partecipò per la prima volta ad una Esposizione Universale nel 1878 a Parigi grazie al sostegno economico offerto dal duca De Bruc, funzionario presso il governo francese, il quale fece capire alle autorità sammarinesi quanto fosse importante, per un piccolo Stato come la Repubblica, essere presente all’Esposizione e avere l’opportunitá di confronto con i grandi Paesi. Come ricordato dalla Direttrice Amina Ying Ma, per il Museo di Expo è fondamentale documentare la partecipazione di tutti gli Stati, specialmente le adesioni più antiche come quella di San Marino, avvenuta prima di molti Paesi più grandi. In particolare Amina ha ricordato la memorabile presenza di San Marino ad Expo 2010 Shangay, con la riproduzione della Statua della Libertá, quale principale elemento di attrazione del padiglione che riscosse un cosí tale successo che, al termine dell’Expo, il Governo sammarinese, su richiesta di quello cinese, donò il monumento alla Cina al fine di esporlo permanentemente nel foyer di ingresso del Museo dell’Expo. A chiusura dell’incontro, il Commissario Generale Filippo Francini ha donato alla direttrice l’emissione del francobollo ufficiale della partecipazione di San Marino ad Expo 2020 Dubai che raffigura la fibula a forma di aquila impreziosita dalla lamina similoro, emblema del Tesoro di Domagnano e la brocca fatta a mano dagli artigiani del Laboratorio di Ceramiche Barbó in edizione limitata per Expo 2020 Dubai. A sua volta, Amina Ying Ma ha omaggiato il libro ufficiale del World Expo Museum al cui interno è proprio contenuta l’immagine della Statua della Libertá esposta a Shanghai e una dedica personale alla Repubblica da parte della Direttrice. Il commissario Generale del Padiglione San Marino Filippo Francini commenta: “Ringrazio la direttrice Amina Ying Ma per la visita e il gradito dono. Questi scambi culturali arricchiscono enormemente il nostro Paese e si inseriscono in un solco di rapporti diplomatici quanto mai solidi che siamo sicuri di portare avanti con rinnovata stima. Proprio lo scorso anno, è stato celebrato il 50esimo anniversario delle Relazioni Diplomatiche tra la Repubblica di San Marino e La Repubblica Popolare Cinese. Un importante traguardo che è stato ricordato nel corso della visita con la Delegazione del Museo di Expo".

