L’incontro tra il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi e una delegazione di ArrondiArt.

Ospite d'eccezione della Segreteria di Stato per la Cultura della Repubblica di San Marino la società benefica ArrondiArt fondata per supportare l'Ukrainian Classical Ballet, una compagnia di artisti ucraini, costituitasi immediatamente dopo lo scoppio della guerra, che ha riunito al suo interno i più grandi ballerini e artisti del Paese vittima dell'invasione russa. Grandi artisti che ruotano attorno al prestigioso e storico Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theatre (Teatro Nazionale dell'Opera e del Balletto di Kharkiv), uno dei più antichi teatri musicali d'Europa, massima espressione delle migliori tradizioni della cultura ucraina, russa e internazionale. La storia di questo teatro musicale, in principio itinerante, inizia nel 1780 per divenire realtà stabile circa un secolo dopo, nel 1874 quando, grazie agli sforzi del patrono V. Pashchenko, nel teatro appena ultimato nella città di Kharkiv, si inscena la prima rappresentazione. L'incontro tra il Segretario di Stato Andrea Belluzzi e la delegazione di ArrondiArt guidata dalla presidentessa Natalia Iordanov, accompagnata da Luca Guzzon e Maicol Colasanti, è stato l’occasione per rafforzare la vicinanza fra la Repubblica di San Marino e l'Ucraina. Una prossimità consolidata in questo momento drammatico che ha portato il Titano al fianco del popolo vittima dell’aggressione ospitando un importante numero di profughi in fuga dalla guerra. La delegazione ospite auspica, dopo i successi e i sold-out conseguiti negli ultimi mesi in importanti teatri italiani, di poter portare anche in terra sammarinese il proprio messaggio artistico di Pace.

