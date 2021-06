L’inferno non è mai stato così… richiesto! A riveder le stelle è SOLD OUT

Pochi giorni dopo la presentazione ufficiale lo spettacolo di Visionnaire Performing Arts “A riveder le stelle” ha fatto registrare il tutto esaurito. Lo show che si terrà in anteprima mondiale nelle serate di sabato 19 e domenica 20 giugno prossimi a San Marino coinvolgerà il pubblico in un viaggio fatto di di musica, danza e arti performative dedicato ai Cantici dell’Inferno della Divina Commedia nel 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri. Prodotto in esclusiva da Visionnare Performing Arts Experience, “A Riveder le stelle” immergerà gli spettatori nel mondo dantesco sfruttando le prestigiose location del centro storico di San Marino. Le prenotazioni, gratuite ma consigliate, a garanzia della sicurezza di tutti, sono state “polverizzate” in pochi giorni, segnale che l’idea alle spalle del progetto è stata compresa ma anche che da parte degli spettatori c’è tanta voglia di ripartire e di tornare a godersi un evento di altissimo livello, in sicurezza. Visionnaire “A riveder le stelle” è il primo live show teatrale all’aperto dove le location più evocative del centro storico saranno il palcoscenico di un percorso narrativo unico e travolgente, pieno di colpi di scena, che dalla selva oscura per la infinita via ci conduce a riveder le stelle. Insieme a Dante il visitatore incontrerà tutti i suoi personaggi: Virgilio, Caronte, gli Ignavi, Minosse, Paolo e Francesca, Ulisse, Lucifero. Famiglie ed appassionati, turisti e visitatori potranno vivere, in sicurezza, un’indimenticabile esperienza, piena di colpi di scena! Visionnaire “A riveder le stelle” è promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, distribuito in esclusiva da NexTime Eventi di Alberto Di Rosa e prodotto da Illusion Group (due aziende sammarinesi affermate a livello internazionale). La magia dello spettacolo itinerante inizierà entrambe le sere alle 21 da Campo Bruno Reffi (accesso dal parcheggio P7) ed è completamente gratuita ma potranno assistere alla rappresentazione solo gli spettatori che si presenteranno puntuali con la conferma di prenotazione per il controllo delle registrazioni sul proprio smartphone. Al fine di poter partecipare all’evento in piena sicurezza e secondo le normative vigenti, gli spettatori sono tenuti a mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, ad indossare la mascherina se non vaccinati e non rientranti nello stesso nucleo famigliare qualora non si riesca a garantire il distanziamento interpersonale, osservando sempre le disposizioni degli assistenti di scena ed organizzatori. E’ vietata l’introduzione di animali. La magia di Visionnaire a San Marino è resa possibile anche grazie agli sponsor Pharma Titano, Energreen.sm srl, Cool Things ed Emoshi Hill, ristorante sammarinese nel quale domenica sera alle 23.30 è previsto un after party con ospiti la crew e il cast di Visionnaire Performing Arts Experience.

