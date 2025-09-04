TV LIVE ·
L’influenza del Design sulla dimensione sociale e politica: l’Università di San Marino selezionerà un ricercatore per approfondirla

Via a un bando aperto a chi ha già conseguito un dottorato, scadenza il 2 ottobre

4 set 2025
L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha avviato le procedure per la selezione di un ricercatore incaricato di “indagare e approfondire la relazione tra cultura del Design e rappresentazione visiva”. Particolare attenzione, in questa cornice, a come ciò influenza “la dimensione sociale e politica contemporanea”, nonché alla sperimentazione nell’ambito delle nuove tecnologie che “oggi caratterizzano la comunicazione in maniera trasversale tra i vari media”. Nel bando di selezione viene inoltre riportato che la figura individuata “affronterà, con la sua indagine, ambiti tematici di crescente rilevanza per il benessere dell'individuo, dell’ambiente e delle comunità, con l'obiettivo di declinare il suo lavoro di ricerca in contesti istituzionali, di impresa e di pubblica utilità”. La durata dell’incarico sarà triennale, rinnovabile per altri due anni. Le candidature sono aperte a chi è in possesso di un titolo di dottore di ricerca o equivalente, coerente con l’ambito scientifico. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro le ore 12 del 2 ottobre. Ulteriori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

C.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino




