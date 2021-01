L’integrazione naturale di Erba Vita protagonista dei Mondiali di sci di Cortina 2021

Nel firmamento dei Campionati del mondo di sci alpino di Cortina d’Ampezzo brillerà una stella in più: quella di Erba Vita, azienda specializzata nel campo dell’integrazione alimentare e cosmesi naturale, che sarà presente come partner ufficiale dell’evento. Da 40 anni gli integratori di Erba Vita sono presenti nelle migliori farmacie, parafarmacie ed erboristerie italiane ed oggi anche in 30 paesi di tutto il mondo. Il brand Erba Vita è sinonimo di naturale benessere. Binomio perfetto per abbracciare la bellezza incontaminata delle Dolomiti e lo sci, sport invernale per eccellenza. Per Erba Vita la salute dell’uomo è questione di #wellcare, ovvero cura del benessere intesa come ricerca, sperimentazione e innovazione finalizzata alla creazione di prodotti di qualità efficaci e efficienti, ma anche di attenzione alla corretta informazione e al giusto consiglio, per un migliore utilizzo. La salute è un valore assoluto, specialmente in questo momento storico. Prendersi cura di sé è una priorità, uno status che si costruisce rinforzando il fisico e rilassando la mente, giorno dopo giorno, proprio come si allena un grande campione. Il benessere è un traguardo, ecco perché Erba Vita, in collaborazione con Fondazione Cortina 2021, lancia in anteprima sul mercato nazionale i cofanetti Traguardi di Benessere: tre kit di prodotti appositamente pensati per diverse esigenze, accompagnati da un protocollo di utilizzo studiato da esperti biologi e nutrizionisti. I cofanetti saranno in vendita anche presso la Cooperativa di Cortina, per tutta la durata dei mondiali dal 7 al 21 febbraio. Cofanetti personalizzati saranno forniti ad atleti, VIP e operatori di pista, oltre che allo staff organizzativo dell’evento. Gel igienizzante Valgel, formulato con glicerina ed estratto di limone, per profumare e prendersi cura delle mani soprattutto in inverno, sarà a disposizione dei clienti del più grande ed eclettico centro acquisti delle Dolomiti: la Cooperativa di Cortina, che annovera sei piani di splendide boutique e negozi di ogni genere in pieno centro cittadino. We care about you, recita il payoff della kermesse sportiva, al quale Erba Vita ha risposto prontamente prendendosi cura di tutti coloro che faranno tappa nella splendida ‘Regina delle Dolomiti’. Sono oltre 2.000 le formulazioni studiate dalla ricerca e sviluppo di Erba Vita per il rispondere alle esigenze delle persone di ogni età, in ogni momento della giornata. “In concomitanza con i Mondiali di sci – ha annunciato Alessia Valducci, Presidente di Valpharma Group - saranno presentati anche due nuovissimi prodotti pensati per tutti gli amanti del fitness e dello sport: Omega 3 UHG Select certificati 5 stelle IFOS e il Magnesio e Potassio arricchito con Vitamina C nella sua formulazione Mg4Mix, un complesso di diverse fonti di Sali di Magnesio ad elevata biodisponibilità.” Per Erba Vita e il Gruppo Valpharma di cui l’azienda fa parte, la cura dell’uomo è intrinsecamente connessa alla tutela dell’ambiente. Siamo tra le prime aziende italiane ad aver aderito al progetto #plasticfree, firmatari del manifesto Green new deal, produttori e utilizzatori di energie rinnovabili e di carta FSC per gli astucci dei nostri prodotti. Erba Vita: con la natura, per la natura e la salute di ognuno di noi!

