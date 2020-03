L'invito alla preghiera del Mons. Andrea Turazzi

L'invito alla preghiera del Mons. Andrea Turazzi.

A TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI DI SAN MARINO-MONTEFELTRO

Carissimi, invito ad una grande preghiera, corale e contemporanea, per questi giorni di particolare difficoltà a causa del “Coronavirus”. Preghiamo con fede. Preghiamo tutti. Preghiamo tutti insieme, con mani alzate come Mosè sul monte. Questa iniziativa diocesana a cui chiedo di aderire senza eccezioni non sminuisce quello che abbiamo scritto più volte sulla necessità dell’intervento della scienza e della medicina, delle precauzioni, della protezione civile (ancora una volta grazie!). Gesù ci ha insegnato a pregare con audacia e, soprattutto, ce ne ha dato l’esempio. Mettiamoci nella sua preghiera. Pregare è l’esercizio della nostra dignità di figli che confidano nella prossimità del Padre; figli che vivono tutto con lui, compreso questo tempo. Riconosciamo con profonda umiltà la nostra insufficienza e chiediamo aiuto: lo Spirito Santo grida in noi con gemiti inesprimibili (cfr. Rom 8,26). La preghiera presuppone il mettersi nei panni degli altri: «Preghiamo come se quell’infezione fosse toccata ad uno dei nostri cari o a noi». La preghiera è una profonda esperienza di fraternità. Camminando tutti insieme, contemporaneamente, ognuno a partire dal sentiero del proprio quotidiano, convergeremo in un unico anelito con la guida dei nostri pastori: incontreremo il fervore delle nostre comunità religiose, la generosità dei tanti che fanno della loro sofferenza una preghiera e un dono, l’innocenza dei bambini, la disponibilità delle famiglie a fermarsi in preghiera. Maria, la mamma di Gesù e nostra, è dalla nostra parte; intercederanno per noi i santi patroni e i nostri cari che sono col Signore: Lui che non desidera altro che farci grazia. Chiedo che nei giorni di giovedì, venerdì e sabato (12,13 e 14 marzo) alle ore 20:30 contemporaneamente in ogni casa ci si fermi per questa preghiera corale. Allego alla presente lettera suggerimenti per la preghiera, il primo dei quali è il Rosario. Alle finestre ognuno provveda ad accendere una piccola luce. Per l’inizio della preghiera suoneranno tutte le campane della Diocesi. La preghiera è anche testimonianza!

Vi benedico

+ Andrea Turazzi Vescovo di San Marino-Montefeltro



I più letti della settimana: