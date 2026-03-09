L’ISS aderisce all’Open Day sulla psoriasi con una giornata di visite straordinarie

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino aderisce all’Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS, iniziativa di sensibilizzazione e orientamento dedicata a una patologia cronica che può incidere in modo significativo sulla qualità della vita. La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica che si manifesta prevalentemente a livello cutaneo; può presentare quadri clinici differenti e, in alcuni casi, associarsi ad altre condizioni che richiedono un inquadramento complessivo. La corretta informazione e l’accesso a una valutazione specialistica rappresentano elementi importanti per riconoscere i sintomi, ridurre l’impatto della malattia nella vita quotidiana e indirizzare in modo appropriato i successivi passaggi assistenziali. Per l’occasione, mercoledì 11 marzo l’ISS mette a disposizione un open day di visite dermatologiche extra, che si aggiunge all’attività ambulatoriale ordinaria già programmata. L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza sulla psoriasi, sostenere l’accesso tempestivo alla valutazione specialistica e orientare correttamente i cittadini ai percorsi di presa in carico. Per aderire all’open day non è necessaria l’impegnativa del medico: è sufficiente prenotare la prestazione direttamente al CUP oppure telefonando al numero 0549 994889, dal lunedì al venerdì: 08:00 – 18:00.

