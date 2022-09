L’ISS ha avviato un corso di formazione rivolto a tutto il personale che tratta dati personali

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha avviato nei giorni scorsi un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti, sanitari e non, che trattano dati personali. I corsi di aggiornamento in tema di privacy sono di primaria importanza per tutti coloro che trattano dati personali. La privacy, infatti, è un diritto fondamentale dell'uomo e deve essere tutelata. I corsi di aggiornamento in tema di trattamento dei dati personali risultano quindi essenziali e indispensabili perché aiutano a conoscere i propri diritti e a difenderli, soprattutto da hacker e altri criminali. E al tempo stesso, per un ente pubblico, in special modo l’ISS che tratta dati sanitari, oltre che un obbligo e un preciso dovere di legge, il rispetto della privacy rappresenta uno dei cardini nel rapporto con l’assistito in un’ottica di tutela dell’utente e di trasparenza. È con questo impulso che il Direttore Generale dell’ISS, dr. Francesco Bevere, fin dal momento del suo insediamento, ha intrapreso un percorso affinché il personale dell’Istituto ricevesse formazione adeguata in materia. Il corso che ha preso avvio nei giorni scorsi, si inserisce nell’ambito nella formazione continua e obbligatoria del personale ISS e in stretta osservanza della recente normativa in materia di privacy. L’aggiornamento coinvolge la quasi totalità dei dipendenti ISS e si rivolge a tutti coloro che a vario titolo trattano dati personali, in una ottica non solo rivolta all’acquisizione, gestione e conservazione, ma anche per quanto concerne la sicurezza e la protezione. Nello specifico i temi trattati riguardano la disciplina del trattamento dei dati personali (definizioni, principi e basi giuridiche generali, tempi di conservazione, ecc…); i “ruoli privacy”, quali il titolare, i contitolari, i responsabili dei trattamenti, i destinatari, gli autorizzati, il DPO e gli interessati; i principali adempimenti (il registro dei trattamenti, gestione dei fornitori, gestione del personale interno, sicurezza dei sistemi informativi, analisi dei rischi, gestione degli incidenti di sicurezza, gestione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati, la valutazione d’impatto,l’informativa sui trattamenti dei dati personali) e le regole e buone prassi per un utilizzo corretto degli strumenti informatici. Il corso, è articolato in più lezioni per consentire la partecipazione di tutto il personale ISS coinvolto ed è svolto in collaborazione anche con esperti esterni.

c.s. Iss

