L’ISS incontra le associazioni dei consumatori.

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha incontrato ieri pomeriggio i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori. Si è trattato di un incontro durante il quale sono state affrontati alcuni temi sulla riorganizzazione dei servizi alla luce anche della situazione attuale che vede innalzare lo stato di allerta sull’epidemia da Covid-19. In un clima di ampio confronto e condivisione, il C.E. ha anche illustrato le prime linee di intervento su alcuni ambiti, come i Centri per la Salute, oggetto di particolare attenzione da parte delle Associazioni.



