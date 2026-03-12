L’ISS porta in aula all’Università di San Marino il proprio modello di assistenza territoriale

Rafforzare le cure vicino alle persone significa rendere l’assistenza più accessibile, più continuativa e più capace di rispondere ai bisogni reali della comunità, soprattutto in un contesto segnato dall’invecchiamento della popolazione e dall’aumento delle fragilità. È il messaggio al centro dell’intervento del Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, Claudio Vagnini, che questa mattina è stato ospite del ciclo “Incontri di Statistica” del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università di San Marino, con una lezione dedicata a “Cure di prossimità e riqualificazione dell’assistenza territoriale per la promozione dell’umanizzazione delle cure”. L’incontro, ospitato presso San Marino HUB a Dogana, è stato l’occasione per condividere con studentesse e studenti l’evoluzione dell’organizzazione dell’ISS e le linee di sviluppo dell’assistenza territoriale, con particolare attenzione a modelli orientati alla presa in carico della cronicità, a percorsi di cura fuori dall’ospedale e al rafforzamento del ruolo dell’infermiere di famiglia e di comunità - figura chiave per intercettare i bisogni, favorire l’orientamento ai servizi e sostenere l’integrazione tra dimensione sanitaria e sociale. Ampio spazio è stato dedicato al tema dell’umanizzazione delle cure, intese come modello in cui il perno sono centralità della persona e qualità della relazione di cura. Obiettivi che si raggiungono attraverso: comunicazione chiara, rispetto della dignità, continuità assistenziale e collaborazione tra professionisti, pazienti e caregiver. Un approccio che – oltre agli aspetti clinici – valorizza la dimensione relazionale e sociale, contribuendo a rafforzare la fiducia nei servizi e a migliorare l’esperienza complessiva di cura. “Lavorare sulle cure di prossimità e sull’umanizzazione dei percorsi – spiega il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini - significa prendersi davvero cura delle persone e delle loro famiglie, costruendo una presa in carico continuativa che rafforza il legame di fiducia tra servizi sanitari e comunità e rappresenta, al tempo stesso, la visione con cui immaginiamo il futuro dell’assistenza nel nostro Paese”. La partecipazione agli “Incontri di Statistica” conferma l’attenzione dell’Istituto al dialogo con il mondo accademico e alla diffusione di una cultura della qualità e della prossimità nelle politiche sanitarie. L’ISS ringrazia l’Università di San Marino e il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale per l’invito e per l’opportunità di confronto con la comunità studentesca su temi centrali per l’innovazione dei servizi pubblici e la sostenibilità dei sistemi di cura.

C.s. - Segreteria di Stato per la Sanità

