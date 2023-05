L’ISS ringrazia BSM per la donazione in favore dei Reparti di Pediatria e Oncologia

Il ricavato della tradizione Tombola di Natale organizzata dalla Banca di San Marino quest’anno è stato destinato all’Istituto per la Sicurezza Sociale. Questa mattina si è svolta una cerimonia di ringraziamento alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità, del Direttore Generale dell’ISS, dei Direttori di Dipartimento ISS, dei Direttori delle UOC di Pediatria e di Oncologia, dei Responsabili degli Uffici coinvolti e dei vertici dell’Istituto di credito. La somma devoluta, frutto di un’alta partecipazione da parte della cittadinanza, è stata destinata all’acquisto di strumentazione sanitaria per i reparti di Pediatria e di Oncologia dell’Istituto. “A nome di tutto il Governo che qui rappresento e dei tanti cittadini sammarinesi che, grazie a questa donazione potranno ricevere cure migliori – afferma il Segretario di Stato per la Sanità dell’ISS, Roberto Ciavatta –, voglio ringraziare, sentitamente, Banca di San Marino. In questi difficili anni di crisi dei sistemi sanitari occidentali, la società civile sammarinese ha mostrato il meglio di sé, permettendoci di migliorare le dotazioni tecnologiche e gli strumenti in possesso dei nostri professionisti, costantemente, grazie a generose donazioni”. “Voglio esprimere il mio ringraziamento alla Banca di San Marino – dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – per aver scelto l’Istituto e, in particolare, i reparti di Pediatra e di Oncologia, quali destinatari della donazione. Come amministratori pubblici cogliamo in questo gesto un riconoscimento del prezioso lavoro portato avanti quotidianamente da tutti i professionisti coinvolti. Un ringraziamento che va ovviamente esteso anche a tutti i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa benefica e che riconoscono, nell’attività dei pediatri, degli oncologi e di tutto il personale dell’ISS, un punto di riferimento essenziale per la popolazione.” “BSM conferma il suo impegno e la sua vicinanza al territorio sammarinese, a cui il nostro istituto è fortemente legato da sempre - sottolinea il Direttore Generale della Banca di San Marino Aldo Calvani -. Le tematiche legate alla salute e alla tutela dei cittadini sammarinesi sono sempre state in cima alla nostra agenda di priorità e siamo felici oggi di rinnovare questo impegno.”

cs Iss