L'Istituto Alberghiero Savioli di Riccione una grande squadra

L'Istituto Alberghiero Savioli di Riccione è sempre in prima linea nell'aiutare il territorio, infatti questa mattina gli chef della scuola nel fare video lezioni di cucina per gli allievi dell'Istituto e con l'aiuto dei Tecnici di laboratorio e dei collaboratori scolastici, hanno realizzato delle pietanze che sono state interamente devolute alla CARITAS di Riccione. Oltre alla beneficienza l'istituto ha consegnati più di 40 Computer in comodato d'uso agli allievi che ne hanno fatto richiesta. Si ringraziamo sia volontari della protezione civile che ha aiutato i tecnici del Savioli nella consegna a domicilio delle vari strumenti elettronici, sia il personale ATA della scuola riccionese che si è prodigato per preparare e rendere pronti all'uso i vari PC.