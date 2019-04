L'Istituto Confucio porta la musica tradizionale cinese nella sede dell'Università di San Marino per un concerto aperto al pubblico

La musica tradizionale cinese sarà al centro del concerto organizzato dall’Istituto Confucio dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e in programma sabato 4 maggio alle ore 18 nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano. I musicisti, provenienti dalla Renmin University of China, proporranno un repertorio di dodici brani eseguito da una formazione di dieci elementi. L’ingresso è libero. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email istitutoconfucio@unirsm.sm entro il 3 maggio. Sono disponibili 80 posti.