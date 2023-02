L’Istituto Sicurezza Sociale istituisce il Comitato Tecnico Scientifico Internazionale per la ricerca e l’innovazione

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha deliberato l’istituzione del Co- mitato Tecnico Scientifico Internazionale, un organismo con il compito di sostenere i nostri Spe- cialisti nell’ambito della ricerca e della innovazione tecnico - scientifica. Il CTSI fornirà pareri e suggerimenti sullo svolgimento delle attività di ricerca dell’Istituto – peraltro già operative in molti settori -, supporterà la produzione e l’implementazione delle attività e dei progetti nell’ambito della ricerca clinica e favorirà la realizzazione di accordi e programmi con isti- tuti di eccellenza esteri. Tale Comitato rappresenta un ulteriore tassello a favore della ricerca scientifica in territorio sam- marinese, motore necessario per favorire il progresso e l’innovazione soprattutto in ambito sani- tario, che contribuirà ad arricchire l’attività di tanti professionisti dell’Istituto già presenti sul campo attraverso la produzione di apprezzate pubblicazioni scientifiche. Il Comitato Tecnico Scien- tifico Internazionale rende il sistema sanitario sammarinese ulteriormente attrattivo e competi- tivo, aggiungendosi alla serie di iniziative e progetti di sviluppo portati avanti dalla Direzione stra- tegica dell’ISS, in sinergia con la Segreteria di Stato per la Sanità e con la Commissione Parlamen- tare preposta. “I nostri sforzi continuano ad essere orientati all’implementazione di modelli culturali e organizza- tivi che favoriscano la combinazione tra assistenza e ricerca clinica, con riguardo alle tecniche chi- rurgiche innovative, alle malattie oncologiche, alle patologie infiammatorie croniche e neurodege- nerative, alle patologie del fegato e dell’apparto digerente, alle patologie oculari, cardiache, dell’apparato uro-genitale e osteo-articolare - dichiara il Direttore Generale, Francesco Bevere -. Il nostro impegno è rivolto sia a prevenire le malattie, sia a individuare nuove strategie di diagnosi e cura a favore delle persone più fragili ed esposte, in sinergia con altre Istituzioni scientifiche im- pegnate da decenni in campo clinico e scientifico. Sono certo – conclude il DG – che l’istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico faciliterà anche l’ingresso dell’ISS in network internazionali capaci di attrarre risorse e progetti anche a favore dell’Istituto e quindi dei nostri assistiti. Desidero ricordare che tale prospettiva premia anche l’alta qualità tecnico-specialistica di tutto il nostro personale sanitario, ampiamente apprezzata, soprattutto a livello internazionale. A breve proporremo la composizione del CTSI”.

Cs - ISS