L'Italia che canta, Senza Parole alla Rassegna Musicale d'Autunno

L'Italia che canta, Senza Parole alla Rassegna Musicale d'Autunno.

Carissimi amici,

la ventottesima edizione della Rassegna Musicale d’Autunno prosegue dopo tre appuntamenti di alto profilo musicale,

diversi per repertorio e accomunati dalla qualità degli interpreti e dall’originalità dei programmi.

Ad aprire la Rassegna sono state le Variazioni Diabelli di Beethoven, interpretate dal maestro Padova.

Per la sua incisione su CD, il pianista ha utilizzato lo stesso Steinway suonato da Maurizio Pollini

nei suoi ultimi concerti e nelle sue ultime incisioni.

È seguito il concerto dedicato al canto gregoriano, che ha fatto riscoprire la forza espressiva

di questo repertorio grazie alla sensibilità dei suoi interpreti. Il terzo appuntamento,

Dal Barocco al Klezmer, ha riscosso il favore della critica e del pubblico

e ha registrato il tutto esaurito al Festival Barocco di Brescia.

Con queste proposte, la Rassegna conferma la scelta che guida l’edizione 2026:

portare a San Marino artisti di valore e programmi originali, capaci di far incontrare al pubblico repertori

e tradizioni musicali diverse. In questa direzione si inserisce anche il quarto appuntamento.



Domenica 8 novembre ore 16:30 - Teatro Titano di San Marino

XXVIII RASSEGNA MUSICALE D'AUTUNNO

L’Italia che canta, senza parole

Solisti ed Orchestra Camerata del Titano

Direttore M° Augusto Ciavatta

Ingresso €10

Informazioni: cameratatitano@omniway.sm – 337 1008856



Le musiche di Puccini, Respighi e Wolf-Ferrari ci accompagnano tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento,

tra melodie di ampio respiro, atmosfere luminose ed echi del teatro d’opera.

Il filo conduttore è la cantabilità italiana, quella capacità di far cantare gli strumenti con il calore e l’espressività della voce.

Un percorso da scoprire anche per chi si avvicina per la prima volta a questo repertorio.

Vi aspettiamo, con il piacere di ritrovarci a teatro, ascoltare insieme e lasciarci sorprendere dalla musica.



Buona Musica a tutti

Associazione Musicale Camerata del Titano







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