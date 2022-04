ANPI RIMINI L'Italia ripudia la guerra, un grande 25 aprile come giornata d'impegno per la pace in tutta la provincia

L'Italia ripudia la guerra, un grande 25 aprile come giornata d'impegno per la pace in tutta la provincia.

Un 25 aprile di memoria della Liberazione e d'impegno per la pace in tutti i territori provinciali dove l'ANPI è presente con le proprie sezioni. Non solo una celebrazione e un giorno di festa, per quanto si possa festeggiare in questa drammatica situazione, ma uno stimolo verso tutti per il ritorno della politica come capacità di composizione dei conflitti. Con questo spirito presentiamo le iniziative promosse dall'ANPI nella nostra provincia. 1. Sezione Rimini: il 24 aprile dalle ore 14:00 alle ore 17:00 i volontari dell'ANPI deporranno fiori e targhe su oltre 30 viali e luoghi riminesi intitolati ad antifasciste e antifascisti. La presidente comunale Silvia Zoli interverrà il 25 aprile durante le celebrazioni istituzionali (che si terranno a partire dalle ore 9:00 dal Parco Cervi da cui partirà il corteo) e alle ore 11:00 una delegazione della sezione si recherà al cimitero monumentale per la posa di un cuscino di fiori alla cappella dei caduti per la libertà. La sezione invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative promosse dal Comune di Rimini e dall'Istituto Storico oltre al concerto gratuito dei Modena City Ramblers organizzato dalla Coop Cento Fiori all'ingresso della propria serra nel Parco XXV Aprile alle ore 17:30 del 25 aprile; 2. Sezione Riccione: il presidente della sezione interverrà alle celebrazioni istituzionali che si terranno il 25 aprile dalle ore 10:00 nei giardini del municipio; 3. Sezione Cattolica – Valconca: il presidente della sezione Maurizio Castelvetro interverrà alle celebrazioni istituzionali che si terranno il 25 aprile dalel ore 9:45 al Monumento dei caduti del mare (porto). Alle ore 17:00 del 25 aprile il presidente della sezione interverrà presso SpazioZ Radio Talpa (via Del Prete 7) al convegno “Partigiani di Cattolica: Agostino Cecchetti – Guerrino e Libero Bianchini (l'evento sarà trasmesso anche in streaming su www.radiotalpa.it ). Alle ore 18:30 del 25 aprile su Radio Talpa “Balla Ciao”- MusicheLiberatorie. Martedì 26 aprile alle ore 9:30 presso il Salone Snaporaz si terrà la presentazione e premiazione della 15° edizione del premio arti espressive “Mario Castelvetro”. 4. Sezione Bellaria – Igea Marina: la sezione oltre ad aver già organizzato la proiezione del film “L'Agnese va a morire” lo scorso 14 aprile, interverrà alle celebrazioni istituzionali previste per il 25 aprile dalle ore 10:00 al Parco del Gelso e successivamente in Piazza del Popolo alle ore 10:30. 5. Sezione Alta Valconca: il 24 aprile al cimitero e alla canonica di Farneto la sezione onorerà la memoria di Don Marcaccini, prete operaio e partigiano. Il 25 aprile a Gemmano in Piazza Roma si terrà la celebrazione in memoria della partigiana Tina Costa, alle ore 11:oo a Morciano di Romagna in Piazza del Popolo si terranno le celebrazioni in memoria del partigiano Cavalli, alle ore 11:45 a Saludecio (Palestra Comunale) si terrà la celebrazione in memoria del partigiano Renato Mancini. Il 25 aprile alle ore 13 si terrà il pranzo sociale della sezione (prenotazioni 3405345053) presso il ristorante Bosconegro di San Clemente. 6. Sezione Coriano: la sezione parteciperà con l'amministrazione comunale alla commemorazione che si terrà il 25 aprile alle ore 9:00 presso il Monumento dei Caduti, le tombe dei caduti per la libertà nei cimiteri di Coriano e Montetauro e presso i cippi di Mulazzano, Cerasolo e Pedrolara con incontro finale presso il Cimitero degli Inglesi alle ore 11:00. La Sezione deporrà una corona alle ore 15:00 al Monumento dei Caduti di Montescudo e interverrà alle ore 15:30 presso il Museo della linea gotica orientale di Trarivi (ore 17:30 proiezione “1944: silenzio sul Monte Sole”). Alle ore 20:00 del 25 aprile si terrà la cena sociale della sezione presso il Ristorantino di Sant'Andrea in Besanigo (prenotazioni anpiflliciavatti@yahoo.com ). 7. Sezione Santarcangelo di Romagna: domenica 24 aprile: alle ore 15,45 dalla sede ANPI (porticato del Municipio) partirà l’itinerario guidato “Strade di Liberazione” sulle tracce della Resistenza santarcangiolese. Lunedì 25 aprile il corteo lungo le vie del centro cittadino accompagnato dalla banda musicale. Il ritrovo è previsto alle ore 9,45 presso la chiesa del Suffragio. Dopo la celebrazione religiosa, autorità e cittadini presenti percorreranno le vie del centro fino all’Arena del Supercinema, dove interverranno la sindaca Alice Parma e la presidente dell’ANPI di Santarcangelo, Giusi Delvecchio. Nel pomeriggio di lunedì 25 aprile sempre all’Arena del Supercinema dalle ore 15 “Assalto al cielo” (quinta edizione), appuntamento dedicato ai più piccoli. Giovedì 28 aprile alle ore 21, l’autrice Laura Fontana presenterà in biblioteca Baldini il libro “Gli italiani ad Auschwitz (1943-1945). Deportazioni, «Soluzione finale», lavoro forzato. A Poggio Torriana l'ANPI aderisce e partecipa alle iniziative per celebrare il 25 aprile alle ore 12:15 presso il Monumento ai Caduti (di fronte al municipio di Poggio Berni) si terranno le celebrazioni ufficiale con il Sindaco Ronny Raggini e la Presidente dell'ANPI Santarcangelo Giusi Delvecchio. Seguiranno letture sulla Resistenza. Alle 17:00 presso il Giardino delle Pietre Recuperate di Torriana andrà in scena lo spettacolo "Trionferà", ingresso a offerta libera. Gradita prenotazione (anche tramite Whatsapp) al 3271992652. 8. Sezione Verucchio: la sezione prenderà parte alle celebrazioni che prenderanno avvio il 25 aprile dalle ore 10:30 in Piazza XXV Aprile, dopo il corteo si terranno le commemorazione davanti al Centro Civico. Alle ore 12:30 del 25 aprile si terrà il pranzo sociale presso l'Oshad Pub (prenotazioni 328-1479547). 9. Sezione Misano Adriatico: la sezione prenderà parte alle celebrazioni istituzionali del 25 aprile che si terranno a partire dalle ore 9:30 davanti al Monumento ai Caduti (davanti alla sede municipale) per poi proseguire con la Santa Messa nella Chiesa di Misano Mare, i discorsi commemorativi e alle 11:30 gli interventimusicali con il cantautore Davide Ricci che eseguirà una selezione di brani del repertorio musicale italiano. 10. Sezione Alta Valmarecchia: la sezione commemorerà il 25 aprile con la posa di un cuscino di fiori alla targa in memoria del bombardamento del '44 a Novafeltria. Tutte le nostre iniziative si affiancheranno alle celebrazioni istituzionali promosse dalle amministrazioni comunali: invitiamo la cittadinanza alla massima partecipazione per rafforzare la memoria storica e la richiesta di PACE a tutte le istituzioni. Per il 25 aprile l'ANPI nazionale pubblicherà nel Memoriale della Resistenza Italiana (www.noipartigiani.it) 3 podcast con le parole di pace di Sandro Pertini, Nilde Iotti e Lina Merlin. Sempre nel Memoriale verranno pubblicate ulteriori 50 video-interviste a partigiane e partigiani.

