L'iter per il 20° Congresso Confederale al centro del Consiglio Direttivo CSdL di domani.

Si riunisce per l'intera giornata di domani, presso la sala riunioni CSU, il Consiglio Direttivo della Confederazione Sammarinese del Lavoro. Al centro del dibattito, il percorso che sta portando la Confederazione a celebrare, l'11 e il 12 novembre prossimi, il 20° Congresso Confederale, preceduto dai Congressi delle quattro Federazioni di categoria; il primo in programma è il 14° Congresso FUCS, Federazione Costruzioni e Servizi, in calendario il 21 ottobre presso il Palace Hotel. Il Direttivo di domani compirà dunque una valutazione delle assemblee precongressuali convocate dalla CSdL con i lavoratori di tutti i settori, in cui è stato illustrato e discusso il documento di base del Congresso e si è proceduti alla elezione dei delegati che prenderanno parte alle assise congressuali. Verranno anche affrontati gli adempimenti organizzativi dello stesso 20° Congresso, e non mancheranno riferimenti sulle principali tematiche dell'attuale periodo.

