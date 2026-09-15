L’M&A come leva di futuro per le pmi: a Riccione il forum che ridisegna la governance aziendale

L’M&A come leva di futuro per le pmi: a Riccione il forum che ridisegna la governance aziendale.

L’avvicendamento d’impresa può diventare il nuovo driver di trasformazione per le PMI. Il 22 ottobre al PalaRiccione l'evento promosso da Fideuram , Studio Skema, NT Advisory, Studio Legale Mancini: l’M&A non più solo un affare da multinazionali ma la chiave per la crescita del tessuto produttivo locale. Un convegno per accompagnare gli imprenditori nella pianificazione e valorizzazione aziendale.

Non un’emergenza ma un processo da guidare. Le imprese italiane stanno entrando nella più grande stagione di cambi al vertice della loro storia; in un Paese in cui le PMI rappresentano il 99,9% delle imprese industriali e commerciali, garantendo il 75% degli occupati e generandone il 65% del valore aggiunto complessivo, oltre 700 mila realtà familiari saranno chiamate a modificare la propria governance nei prossimi dieci anni. Tra queste, ben 314 mila imprese fanno capo a titolari con più di 60 anni, mentre nelle aziende di dimensioni maggiori l'incidenza dei passaggi generazionali è cresciuta negli ultimi anni fino al 2,1% annuo. La continuità d'azienda cessa così di essere una vicenda privata o successoria per trasformarsi in uno dei principali motori di accelerazione del mercato.

In questo contesto nasce l'M&A Summit Romagna, l'appuntamento in programma giovedì 22 ottobre al PalaRiccione. Promossa dall'integrazione delle competenze di un ecosistema multidisciplinare del territorio — formato da Fideuram , Studio Skema, NT Advisory e Studio Legale Mancini — l'iniziativa si propone come un momento d'incontro d'eccellenza che unisce advisory societaria, finanza straordinaria, tutela legale del patrimonio e wealth management per affiancare gli imprenditori nelle scelte strategiche più complesse, offrendo una guida completa per affrontare le operazioni M&A con un focus mirato sulle PMI e sulle realtà familiari. La tesi centrale del Summit stravolge la narrazione tradizionale: il passaggio generazionale non va inteso come un evento imprevisto da gestire quando si manifesta, bensì come un processo articolato da programmare e strutturare con ampio anticipo. Più del 90% degli imprenditori dichiara la consapevolezza di doversi confrontare con il cambio al vertice, ma meno della metà ha già avviato azioni concrete. Anticipare la pianificazione affiancandosi a un advisor qualificato consente di comprendere in anticipo le dinamiche del mercato dei potenziali acquirenti, strutturare l'organizzazione e proteggere il valore d'impresa prima che la transizione si tramuti in un'emergenza.

Al contempo, l'avvicendamento della proprietà si attesta come fenomeno di profonda trasformazione sistemica. La successione diretta ai figli non è più l'unica via d'uscita né la sola opzione perseguibile: l'apertura del capitale, l'ingresso di soci industriali o finanziari, le strategie buy-and-build (con l'acquisizione di realtà complementari), le fusioni e le cessioni rappresentano risposte concrete per favorire la crescita dimensionale e superare i limiti di produttività della frammentazione. Sullo sfondo, la forte vivacità delle M&A domestiche – che nel mercato italiano hanno toccato quota 38 miliardi di euro nell'ultimo anno – e la crescita del Private Capital (con 887 investimenti e oltre 11,6 miliardi investiti) dimostrano come gli strumenti di finanza straordinaria non siano più ad appannaggio esclusivo delle grandi multinazionali, ma costituiscano leve strategiche accessibili e indispensabili per le PMI. I lavori del Summit offriranno un percorso guidato tra dati, aspetti operativi, legali, finanziari e testimonianze dirette



Programma evento e relatori

Generazioni al bivio (Talk introduttivo): Inquadramento sui numeri e le dimensioni del passaggio generazionale nelle PMI italiane.

Prepararsi per valere: Lorenzo Nardella (Partner, Skema) analizzerà numeri, organizzazione e controlli necessari per rendere un'azienda pronta e attrattiva sul mercato.

Dentro la mente di chi acquista: Marco Felici (AD, NT Advisory) spiegherà le logiche e le metriche di valutazione adottate da imprenditori, fondi di investimento e acquirenti.

Il prezzo di restare: Fabio Pari (Partner, Skema) approfondirà i meccanismi di permanenza, le clausole di earn-out e gli accordi di leaver per il fondatore nel periodo post-cessione.

Il futuro oltre noi: Massimo Mancini (Avvocato e Notaio) illustrerà l'utilizzo del Trust come strumento giuridico per prevenire i conflitti generazionali e tutelare l'assetto aziendale.

-Creare Valore. Conservare Ricchezza: Nicola Olivieri (Head of Private Wealth Management, Fideuram), Serena Turrisi (Head of Client Business Development PWM, Fideuram) e Fabio Brambati (Procuratore e Gestore Executive, Siref Fiduciaria) affronteranno le sfide del wealth management tra investimenti, governance e gestione del patrimonio post-operazione.

-Storia di un passaggio (Case History): Tommaso Fabbri (AD, Fiorini Industries S.r.l.) porterà la testimonianza concreta di chi ha vissuto in prima persona il processo di transizione e riassetto societario

Informazioni e iscrizioni:

-Data e sede: 22 Ottobre 2026 – PalaRiccione (RN) ore 15

-Programma e registrazione: Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria su www.masummitromagna.it

-Ufficio stampa Sara Bucci cell 335.7823412



Comunicato stampa

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