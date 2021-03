L’Oculistica ISS “esce” con 5 pubblicazioni scientifiche

Nel corso del 2020 e in questo inizio di 2021 il servizio di Oculistica dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino ha prodotto lavori scientifici di alto contenuto, pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Sono 5 gli articoli, tutti in lingua inglese, che hanno visto la loro pubblicazione nei mesi scorsi su autorevoli riviste scientifiche, dove San Marino è protagonista o co-protagonista in quanto in alcuni casi gli studi sono svolti in collaborazioni con Università e ospedali italiani. Le pubblicazioni riguardano le patologie della cornea, nello specifico il cheratocono, ma anche l'introduzione di nuove tecnologie in campo di lenti intraoculari, e abbracciano anche tecniche di diagnostica e di chirurgia vitreo-retinica. Le collaborazioni riguardano le Università italiane di Modena, Catanzaro, Bari e Messina e tra gli altri, gli ospedali di Genova, Reggio-Emilia e Ravenna. Un lavoro quindi “in rete” con le realtà oculistiche anche internazionali con continui scambi di proto colli e prestazioni assistenziali. I professionisti ISS che hanno collaborato alle pubblicazioni sono: il dottor Alessandro Mularoni, il dottor Aurelio Imburgia, il Dottor Matteo Forlini, la dottoressa Laura Rania e la dottoressa Giovanna Linda Possati.



“Siamo molto orgogliosi di questo prestigioso risultato – afferma il dottor Alessandro Mularoni, responsabile del Servizio di Oculistica ISS - sappiamo quanto è difficile pubblicare su riviste internazionali di alto livello, quanto lavoro c'è dietro a ogni pubblicazione e quante volte molti lavori vengano rifiutati. Ci siamo riusciti grazie all'impegno di tutta la nostra equipe. Ho sempre ritenuto la formazione il cuore del mio servizio – conclude il dr. Mularoni – perché chi studia e si aggiorna offre al paziente la miglior assistenza possibile. La nostra comunità deve investire sull'apertura e sulla collaborazione senza alcun timore di sudditanza: chi lavora bene riceve segnali di stima come dimostrano le proposte di collaborazione che riceviamo quotidianamente dall'esterno e gli inviti come docenti a eventi nazionali ed internazionali”. “Credo che la formazione dei medici e di tutto il personale che fa assistenza – afferma il Direttore Sanitario Sergio Rabini - abbia un impatto incredibilmente positivo: si stimola la curiosità, si acquisisce metodologia, si rivedono in maniera critica i propri risultati e si ragiona in termini statistici e non individuali”.

