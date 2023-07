L’omaggio ad Amarcord a 50 anni dall’uscita nelle sale apre la stagione del Cinema sotto le stelle Dal 10 luglio al 23 agosto alla Corte degli Agostiniani un programma di 23 pellicole scelte tra le più belle della stagione appena conclusa. E torna l’intervallo a metà film

Torna il Cinema sotto le stelle nella corte del palazzo degli Agostiniani, una delle storiche rassegne che animano l’estate riminese. Attesa e molto amata dal pubblico, l’edizione 2023 è parte integrante della ricca programmazione culturale che si svilupperà per tutta la stagione, inserendosi nel percorso di candidatura che la città sta percorrendo verso il riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2026. Dal 10 luglio al 23 agosto (inizio proiezioni ore 21.30) sullo schermo della corte di via Cairoli saranno proiettati ventitrè film, scelti tra i più belli della stagione, con una quota di maggioranza riservata al cinema europeo di qualità. Apre la rassegna, lunedì 10 luglio, Amarcord di Federico Fellini, nel cinquantesimo anniversario della sua uscita nelle sale italiane.

Il film sarà preceduto, a partire dalle ore 21.00, dalla presentazione di due libri: Amarcord dalla A alla Z, di Davide Bagnaresi e Miro Gori (Edizioni Sabinae) e Fellini, Rimini e il sogno di Stefania Parmeggiani (Zolfo Editore). A condurre e moderare l’incontro Marco Bertozzi. Non molto cinema italiano ma ben rappresentato: Nanni Moretti (Il sol dell’avvenire) e Marco Bellocchio (Rapito), entrambi reduci dal concorso a Cannes, Gabriele Salvatores (Il ritorno di Casanova), liberamente tratto dal romanzo dello scrittore austriaco Arthur Schnitzler e due esordi alla regia, quello sorprendente di Giuseppe Fiorello (Stranizza d’amuri) e quello del giovane Davide Gentile (Denti da squalo). E poi thriller d’autore come Maigret di Patrice Leconte o Decision to leave di Park Chan-wook, che rende omaggio al cinema di Hitchcock, richiamando Vertigo.

Ci saranno prime visioni, come Rheingold di Fatih Akin e film appena usciti come Animali selvatici di Cristian Mungiu e Emily di Frances O’ Connor. Non mancheranno i due film più premiati dell’anno: Everything, Everywhere All at Once, l’incredibile successo mondiale di un film sul Multiverso di Daniel Kwan e Daniel Scheinert e Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh.

Come ogni anno, le serate di Cartoon Club sono dedicate agli spettatori più piccoli, tra cui l’ucraino Mavka e la foresta incantata di Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban. Infine, due gli appuntamenti a ingresso libero promossi in collaborazione rispettivamente con Il palloncino rosso (Di che colonia sei? di Riccardo Marchesini) e con la Fondazione Banco Alimentare, nell’ambito del Meeting per l’amicizia fra i popoli (Non morirò di fame di Umberto Spinazzola)

Quest’anno si celebra anche un altro ritorno: l’intervallo a metà proiezione. Una pausa, per un saluto agli amici, quattro chiacchiere e un gelato, grazie al bar all’interno della Corte che sarà nuovamente operativo e a disposizione del pubblico.

