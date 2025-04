L'omaggio filatelico di Poste San Marino a Superman. Un francobollo dedicato al primo supereroe DC

Poste San Marino, in collaborazione con Warner Bros. Discovery, annuncia una nuova imperdibile emissione filatelica legata al mondo fantastico di fumetti e comics che sarà disponibile per appassionati e collezionisti, a partire dal 17 giugno 2025.

Un'emissione speciale che rende omaggio al supereroe DC per eccellenza che, con i suoi valori di bontà, giustizia e speranza, ha appassionato milioni di persone sparse in tutto il mondo: Superman.

L'annuncio avviene in occasione del Superman Day, la celebrazione mondiale che commemora l'anniversario dell'esordio di Superman nei fumetti, avvenuto il 18 aprile 1938 nell'iconico Action Comics #1 e diventato in breve tempo una pietra miliare nel mondo dei fumetti e della cultura pop.

L'Uomo del Domani, protettore di Metropolis e del mondo intero, non è mai stato così vicino: attraversa una nuova dimensione e prende vita su carta in una veste del tutto inedita diventando protagonista di un francobollo celebrativo con le immagini tratte dalla prossima avventura d'azione per il grande schermo “Superman” dei DC Studios e Warner Bros. Pictures. Il film dal regista/sceneggiatore James Gunn - in uscita in Italia il 9 luglio 2025. Questo tributo desidera rendere omaggio a uno dei più amati eroi del mondo dei fumetti e del cinema.

Un piccolo cimelio che unisce filatelia e cultura pop mondiale: il francobollo di Superman, un foglietto da 2 valori da 2,45 euro ciascuno in tiratura limitata di 20.000 esemplari, cattura l'essenza iconica del supereroe, dallo storico simbolo con la 'S' sul petto ai colori vivaci del costume, trasformando un oggetto postale in un pezzo di storia.

Il francobollo sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 17 giugno 2025, presso lo Shop di Poste San Marino SpA sito in Piazzetta Garibaldi 5, San Marino Città, e sul sito ufficiale www.poste.sm .



Data di emissione: 17 giugno 2025

Valori: Foglietto con n. 2 valori da euro 2,45 cad.

Tiratura: 20.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 ¾ x 14

Formato francobolli: 45 x 33 mm

Formato foglietto: 140 x 80 mm

Crediti: Superman e tutti i personaggi e gli elementi correlati © & ™ DC e Warner Bros. Entertainment Inc. (S25)



