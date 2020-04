L’Open Day dell’Università di San Marino si trasforma e va online: dal 2 maggio video, approfondimenti e colloqui diretti con i prof Tour virtuali e presentazioni per chi è interessato ai corsi di laurea dell’Ateneo sammarinese

L’Open Day dell’Università di San Marino si trasforma e va online: dal 2 maggio video, approfondimenti e colloqui diretti con i prof.

Video, presentazioni, tour virtuali e non solo. Così, dal 2 al 16 maggio, l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino si presenterà online, attraverso un’iniziativa che accompagnerà i ragazzi interessati ai corsi di laurea, che in questo periodo stanno scegliendo il percorso formativo più adatto a loro in vista dell’Anno Accademico al via dopo l’estate, alla scoperta dei percorsi offerti sul Titano.

Fra le possibilità offerte dall‘Open Day Virtuale, al quale è possibile accedere da casa e in sicurezza, quella di parlare in modalità ‘uno-a-uno’ con i docenti dei programmi formativi, per fare domande e approfondire con loro le opportunità, gli stimoli e le prospettive di chi sceglie l’Ateneo sammarinese. I colloqui, informali e senza impegni, si svolgeranno su piattaforme online e potranno essere prenotati attraverso un modulo presente sul sito dell’Ateneo. L’iniziativa rappresenta un’alternativa completa e accessibile all’Open Day in programma nel marzo scorso, annullato in conseguenza dell’evoluzione della situazione legata al COVID-19. I corsi di laurea triennali e magistrali in Design, Comunicazione e Digital Media, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio saranno pronti a rispondere alle domande degli interessati attraverso il sito www.unirsm.sm.



Comunicato stampa

Università degli Studi della Repubblica di San Marino



I più letti della settimana: