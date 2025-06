L’opinione dell’associazione Basta Plastica in Mare a proposito del rogo che si è sviluppato all’inceneritore di Coriano domenica 1° giugno 2024

Sebbene la procura di Rimini abbia disposto il sequestro dell’area del termovalorizzatore di Hera Ambiente di Raibano, a Coriano, dove si sono sviluppate le fiamme, i monitoraggi ambientali di Arpae rassicurano sulla qualità dell’aria. L’incendio era partito dall’area di stoccaggio dei rifiuti plastici da bruciare, dal carico di quattro o cinque camion. Le fiamme, divampate all’improvviso, hanno raggiunto altezze significative (foto) mentre la colonna densa e nera è stata visibile a grande distanza e trasportata dal vento si è diretta a est, fino a disperdersi, diverse ore dopo, sopra il mare. I rilevamenti ambientali - recitano i comunicati stampa – sono stati eseguiti fino a tre chilometri dal luogo dell'incendio, compreso il centro di Riccione, senza rilevare contaminazioni dell'aria né la presenza di sostanze pericolose: Non sussiste alcun rischio per la salute pubblica, assicurano gli enti coinvolti. Ne siamo certi? Dunque è come se nulla fosse successo? Le particelle di C=2, di diossina e di varie polveri sottili non hanno lasciato tracce? Non illudiamoci. Il cielo, l’aria, il mare e la terra non dimenticano. Ciò che ora sembra disperso nell’aria ci verrà restituito. In termini di inquinanti nella catena alimentare, con le piogge e nel mare: particelle forse invisibili ma certamente dannose alla salute di ogni risorsa naturale e di noi tutti. Eventi come quello accaduto domenica a Raibano dimostrano come sempre di più l’antropocene che abbiamo deciso per noi tutti (impatto sull’ecosistema terrestre) soprattutto con l’abuso, l’accumulo, lo stoccaggio, e la combustione della plastica monouso, è un modello che per la salute di chi verrà dopo di noi, va urgentemente superato. Poiché ci mette in balia, comunque, anche senza incidenti, a danni irreversibili e comprovati dalla ricerca scientifica al sistema immunitario.

c.s. Basta Plastica in Mare