L'opposizione: "Governo e maggioranza proseguono nell’insabbiamento del cosiddetto Affaire Bulgaro”

L'opposizione: "Governo e maggioranza proseguono nell’insabbiamento del cosiddetto Affaire Bulgaro”.

Nella mattinata di oggi, in Consiglio, la maggioranza ha deciso di forzare la mano e di proseguire pervicacemente nel suo progetto di istituire una Commissione d’Inchiesta pienamente addomesticata. La Commissione, infatti, secondo le forze governative, dovrebbe essere controllata dalla maggioranza, lasciando una rappresentanza solo simbolica ai gruppi di opposizione. Una scelta molto diversa rispetto alle ultime Commissioni analoghe, ove la composizione era paritetica fra maggioranza e opposizione, per dare le massime garanzie nella ricerca della verità, senza guardare in faccia a nessuno. Il PDCS e i suoi servili scudieri, invece, dimostrano di voler pilotare i lavori della Commissione, scegliendo a colpi di maggioranza quali documenti acquisire, quale audizioni effettuare e su cosa e chi indagare. La maggioranza e il governo, dunque, non solo vogliono depistare i lavori della Commissione, ma tentano anche di rimandare il più lontano possibile l’inizio dei suoi lavori, cioè all’inizio dell’anno prossimo, forse nella patetica speranza che i sammarinesi dimentichino lo scandalo. Questa mattina, tuttavia, abbiamo assistito a fatti – forse – ancor più gravi. Il Segretario alla Giustizia, Stefano Canti, ha infatti dichiarato, con riferimento all’Affaire Bulgaro, che «siamo prossimi alla conclusione delle indagini che arriveranno verosimilmente entro fine maggio», lasciando così intendere che a condurre le indagini sarebbe il Governo stesso e che, comunque, il Tribunale avrebbe anticipato le azioni inquirenti all’Esecutivo, addirittura prospettando una tempistica per la chiusura del fascicolo. La difesa d’ufficio dei lacchè di governo, poi, ha – se possibile – aggravato la situazione: un consigliere di maggioranza, infatti, ha dichiarato che il Segretario Canti avrebbe “semplicemente” telefonato al Dirigente del Tribunale per sapere quando si sarebbero chiuse le indagini, e che il Dirigente gli avrebbe persino risposto! Queste dichiarazioni sono gravissime. È evidente che la separazione dei poteri e lo stato di diritto, in questo momento, sono stati gravemente compromessi e piegati agli interessi dei padroni democristiani, le cui responsabilità politiche relative all’Affaire Bulgaro si profilano già schiaccianti. Le forze di opposizione continueranno a difendere lo stato di diritto e a lottare per appurare le responsabilità politiche intorno all’Affaire Bulgaro per garantire alla cittadinanza il diritto alla trasparenza e alla verità su questi gravissimi fatti di pubblico interesse.

Comunicato stampa - RETE RF D-ML

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