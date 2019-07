L’Orchestra Giovanile dell’IMS in concerto al XXIII Festival Internazionale di Musica da Camera di Bentivoglio (BO)

Venerdì 5 luglio alle 21:00 il suggestivo cortile del Castello di Bentivoglio (BO) ha fatto da cornice al concerto dell’Orchestra Giovanile dell’IMS diretta dal M° Massimiliano Messieri, nell’ambito del XXIII Festival di Musica da Camera di Bentivoglio. I giovani musicisti sammarinesi, accompagnati dai docenti dell’Istituto Musicale, hanno eseguito un programma impegnativo e d’effetto, riscuotendo grande apprezzamento, applausi calorosi e richieste di bis da parte del pubblico intervenuto numeroso. Ha aperto il concerto l’Abdelazer Suite di Henry Purcell a cui sono seguite le Due melodie elegiache per archi op.34 di Edvard Grieg. Cuore del programma è stata infine la Simple Symphony op. 4 di Benjamin Britten, uno dei brani più noti del compositore inglese. Composta nel 1934, quando il suo autore aveva soltanto vent'anni, raccoglie otto temi tratti da alcune opere precedenti e li assembla in modo organico all'interno di una composizione di più ampio respiro. Ne nasce una pagina fresca e piacevole, nella quale trovano posto in sapiente equilibrio la vivacità e l'irruenza tipica degli anni giovanili di Britten e il gusto per gli impasti timbrici, che saranno le caratteristiche principali della sue ultime composizioni. L’Orchestra Giovanile dell’Istituto Musicale Sammarinese ha vissuto un notevole sviluppo negli ultimi anni: la passione musicale che anima questi giovani interpreti, la cui età oscilla tra gli 11 e i 19 anni, e il credo dei loro docenti fondato sull’utilità formativa della pratica orchestrale, hanno portato questa formazione a esibirsi in numerose occasioni e a collaborare con prestigiosi enti e istituzioni musicali. L’orchestra tiene regolarmente concerti nella Repubblica di San Marino, tra i quali il “Concerto di Santa Cecilia”, il “Concerto per Giuseppe” e i concerti nell’ambito delle diverse rassegne organizzate dall’Istituto Musicale Sammarinese. Tra le varie attività e collaborazioni realizzate negli anni vale la pena ricordare il concerto alla Musikschule der Stadt Penzberg, il concerto a Castagneto Carducci, il Concerto “Le note della solidarietà” presso il Villaggio Lions di Corgneto (Macerata) e le collaborazioni con il Conservatorio di Musica “Bruno Maderna” di Cesena, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” di Rimini e l’Orchestra Sinfonica Giovanile “Il Temporale” di Bentivoglio (Bo). Nel luglio 2017 l’Orchestra Giovanile dell’Istituto Musicale Sammarinese è stata protagonista di un concerto nell’ambito del prestigioso Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili di Firenze.

c.s. Istituto Musicale Sammarinese