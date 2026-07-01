L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino condanna ogni forma di violenza nei confronti dei professionisti sanitari

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Repubblica di San Marino esprime la propria più ferma condanna nei confronti di ogni forma di violenza, sia essa fisica, verbale, psicologica o discriminatoria perpetrata ai danni dei professionisti sanitari. Tali comportamenti inaccettabili ledono la dignità delle persone, compromettono il benessere degli operatori e mettono a rischio la qualità dell'assistenza alla collettività. I professionisti sanitari svolgono quotidianamente il proprio lavoro con competenza e spirito di servizio, spesso in contesti complessi. Il rispetto reciproco è un valore imprescindibile per garantire un sistema sanitario sicuro e fondato sulla fiducia tra cittadini e operatori. L'Ordine esprime vicinanza e sostegno agli infermieri e al personale sanitario coinvolti nei recenti fatti di cronaca, rinnovando l'impegno a tutelare la sicurezza di chi opera al servizio della salute pubblica. Auspica inoltre che ogni episodio venga affrontato con la massima attenzione dalle istituzioni e invita a promuovere una cultura del rispetto e del dialogo. La tutela di chi cura è una responsabilità condivisa e una condizione essenziale per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini.

C.s. - Il Consiglio dell’Ordine OPISM







