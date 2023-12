L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi su servizio eMadrid

L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi è lieto di presentare al pubblico il servizio eMadrid di deposito elettronico delle estensioni internazionali di marchi. A partire da oggi i consulenti in Proprietà industriale possono depositare una domanda di registrazione di marchio internazionale direttamente online utilizzando il servizio e- Filing di Madrid, cui si accede dalla home page del sito www.usbm.sm o dal portale del WIPO. Madrid e-Filing consente ai professionisti che operano sui marchi sammarinesi di espandere la protezione delle registrazioni di marchi nazionali in un ambiente online sicuro. La soluzione di deposito elettronico consente agli utenti professionali di comunicare direttamente con l'USBM e di ricevere e rispondere alle irregolarità emesse dal WIPO online, risparmiando tempo ed evitando malintesi. L'USBM è il 22° Ufficio per la proprietà intellettuale (PI) di uno Stato membro del Sistema di Madrid ad aderire al servizi e-Filing di Madrid. Al seguente link si può visualizzare il comunicato stampa del WIPO https://www.wipo.int/madrid/en/news/2023/news_0033.html . Con l’attivazione del servizio eMadrid si attua la digitalizzazione di uno dei servizi svolti dall’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Nel 2024 si prevede di completare la digitalizzazione del deposito delle domande di marchio, brevetto e disegno nazionali. Gli utenti professionali che vogliano continuare ad utilizzare il deposito analogico su supporto cartaceo potranno continuare ad utilizzare la procedura fino ad oggi seguita.

