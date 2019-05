L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al Premio Il francobollo d’oro 2018

San Marino si è aggiudicata il Premio Il francobollo d’oro 2018 con il valore da 2 euro della serie Posta speciale, emessa il 5 giugno 2018 per valorizzare il ruolo della corrispondenza e della filatelia. Il valore scelto mostra un nonno elefante che insegna al nipote elefantino a collezionare i francobolli. Il premio è stato attribuito all’amministrazione postale dell’area italiana risultata vincitrice nell’ambito della 64a edizione del referendum Il francobollo più bello, indetto fra i lettori del Collezionista, storica rivista filatelica italiana edita da Bolaffi SpA. Il francobollo ha ricevuto il favore di 218 lettori su 1.157 voti complessivi, sbaragliando 114 candidati. La data della consegna dei Premi verrà comunicata successivamente. La Dirigente dell’U.F.N. Dr.ssa Gioia Giardi esprime la profonda soddisfazione per questa vittoria che suggella l’impegno di tutto lo staff U.F.N. che ogni giorno lavora con passione e dedizione nel settore della filatelia, dando lustro all’immagine della Repubblica di San Marino in tutto il mondo. La Dr.ssa Giardi rinnova i ringraziamenti e le manifestazioni di stima nei confronti del celebre artista Franco Matticchio, autore della serie postale, che vince il Cavallino d'oro e che dichiara “Chi avrebbe mai pensato che dopo aver disegnato dei francobolli finti per il Libretto Postale edito da Vànvere Edizioni, avrei avuto la possibilità, grazie all'Ufficio Filatelico di San Marino, di disegnarne di veri, ma soprattutto non avrei mai immaginato di poter anche vincere un premio prestigioso come il Cavallino d'oro”.