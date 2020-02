L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per l’anno 2020: Animali

Data di emissione: 24 marzo 2020 Valori: n.4 valori da €0,10, €0,50, €0,70 ed €2,20 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio Tiratura: 30.000 serie Stampa: offset a 4 colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 13 x 131⁄4 Formato francobolli: 40 x 30 mm Bozzettista: Mauro Mazzara La serie rivisita in chiave fantastica la filatelia tematica e raffigura gli animali domestici, in maniera graffiante e spiritosa, nella straordinaria veste di musicisti: una gatta violinista, una cavalla arpista, un pappagallo con il corno postale, un cane bassista. Le illustrazioni delle relative bandelle riportano gatti intenti a strimpellare e a giocare con una viola, un violoncello ed un contrabbasso, un cavallo con il sax, pappagallini coristi con microfoni e due cani alla chitarra elettrica e alla batteria. Mauro Mazzara è illustratore freelance per editoria, moda e pubblicità. Pubblicato in tutto il mondo, insegna disegno e pittura, attualmente anche presso Scuola Internazionale Comics di Brescia. Ha preso parte a numerose mostre collettive e personali, ricevendo diversi premi per il suo lavoro.



