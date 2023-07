L’Ufficio Informazioni Turistiche chiuso nella mattinata del 5 luglio

L’Ufficio del Turismo rende noto che l’Ufficio Informazioni Turistiche della Repubblica di San Marino e il Museo del Francobollo e della Moneta, siti in piazza Garibaldi nr. 5 rimarranno chiusi temporaneamente nella mattina di domani mercoledì 5 luglio 2023 dalle ore 8.15 alle ore 10.15 circa, per interventi di manutenzione di carattere straordinario. L’accesso al Museo del Francobollo e della Moneta e il servizio di rilascio del visto turistico sul passaporto saranno pertanto sospesi fino al termine dei lavori. Per eventuali informazioni telefoniche il servizio sarà attivo regolarmente a partire dalle 8.15 contattando lo 0549 882914.

