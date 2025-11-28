L’Ufficio Vaccinazioni si trasferisce all’Ospedale di Stato

L'Istituto per la Sicurezza Sociale comunica che a partire dal 1° dicembre 2025 l'Ufficio Vaccinazioni si trasferirà dal Centro Commerciale Azzurro nella nuova sede all'Ospedale di Stato. I nuovi ambienti sono posizionati al piano -1 della palazzina ambulatori specialistici (ex casa di riposo), facilmente accessibili anche dall’esterno. Il trasferimento rappresenta un'importante riorganizzazione logistica che consente di migliorare l’attività grazie alla maggiore vicinanza con il centro farmaceutico e agli altri servizi correlati. Questa scelta organizzativa riflette l'impegno dell'ISS nel fornire servizi sanitari sempre più efficienti e coordinati, garantendo che tutte le vaccinazioni, dalle sedute pediatriche alle campagne di prevenzione per l'età adulta, proseguano senza interruzioni. “Questo trasferimento - dichiara il Direttore della UOC Cure Primarie, Pierluigi Arcangeli - rappresenta un passo significativo verso l'ottimizzazione dei nostri servizi di prevenzione. Concentrare l'attività vaccinale presso l'Ospedale di Stato consente ai nostri operatori di lavorare in un ambiente sicuro e completamente integrato con gli altri servizi sanitari. Vogliamo rassicurare i cittadini che la continuità dell'assistenza è garantita e che il nostro obiettivo rimane quello di mantenere elevati standard di sicurezza e di qualità nelle campagne di immunizzazione, elemento fondamentale per la protezione della salute collettiva del nostro territorio”. “La riorganizzazione della UOC Cure Primarie rientra in una più ampia strategia di potenziamento dei servizi territoriali dell'ISS - afferma il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie, Alessandro Bertolini -. Il trasferimento dell'Ufficio Vaccinazioni all'Ospedale di Stato non è una semplice questione logistica, ma un'occasione per rafforzare il raccordo tra alcuni servizi ambulatoriali specialistici e la medicina preventiva, oltre a garantire un ulteriore miglioramento della sicurezza delle prestazioni erogate. La nuova sede permette di offrire ai cittadini sammarinesi un percorso di salute più coordinato e rispondente alle loro esigenze, con particolare attenzione alla vaccinoprofilassi come strumento fondamentale di sanità pubblica”. Gli orari di apertura e i recapiti restano invariati. Per contattare l’ufficio vaccinazioni si può telefonare al numero 0549 994281 (il lunedì dalle ore 10:30 alle 12:30 e il venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00) oppure inviare una email a ufficio.vaccinazioni@iss.sm. Orari apertura ambulatorio vaccinale in Ospedale: lunedì dalle 14:00 alle 17.30; martedì e mercoledì dalle 8:00 alle 14:00, giovedì dalle 8.00 alle 17.30.

C.s. - ISS







