L'UNAS esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della dott.ssa Mariella Mularoni

Il Presidente, il Segretario Generale e tutta l'Associazione UNAS desiderano esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa della Dott.ssa Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità della Repubblica di San Marino. La notizia della sua prematura scomparsa ci addolora profondamente e lascia un vuoto significativo nelle istituzioni della Repubblica e nella comunità sammarinese. Nel corso del suo impegno pubblico, la Dott.ssa Mularoni ha svolto il proprio ruolo con dedizione, competenza e grande senso delle istituzioni, ponendo sempre al centro della propria azione il bene dei cittadini e il rafforzamento del sistema sanitario e socio-sanitario del Paese. In questo momento di grande tristezza, desideriamo ricordarne le qualità umane e professionali, la disponibilità al dialogo e il costante impegno al servizio della collettività, valori che hanno caratterizzato il suo operato e che resteranno un esempio per tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di collaborare con lei. A nome dell'intera Associazione UNAS, ci stringiamo con sincera partecipazione al dolore dei familiari, degli amici, dei collaboratori e di tutti coloro che le hanno voluto bene, esprimendo le nostre più sentite e affettuose condoglianze. Il suo ricordo rimarrà vivo nella memoria della comunità sammarinese e di quanti hanno apprezzato il suo contributo umano e istituzionale. Il Presidente, il Segretario Generale e tutta l'Associazione UNAS.

C.s. - UNAS







