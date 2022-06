L’Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters (Usgi), si congratula con la giornalista croata Maja Sever che è stata eletta presidente della Federazione europea dei giornalisti (EFJ), Federazione della quale Usgi è membro, il 14 giugno 2022 durante l’Assemblea generale dell’EFJ che si è svolta a Smirne, in Turchia. Maja Sever, 50 anni, ha iniziato la sua carriera professionale come reporter di guerra per l’emittente pubblica croata HRT nell’ex Jugoslavia. È poi diventata una giornalista politica per diversi programmi di notizie HRT. Ora è una giornalista senior con oltre 20 anni di esperienza nei media di servizio pubblico. Usgi si congratula con tutto Consiglio Direttivo neo eletto che vede nove membri che resteranno in carica tre anni: Maja Sever (Presidente), Mustafa Kuleli (Vice- presidente), Andrea Roth (DJV, Germania), Anna Del Freo (FNSI, Italia), Marta Barcenilla (CCOO , Spagna), Pablo Aiquel (SNJ-CGT, Francia), Allan Boye Thul- strup (DJ, Danimarca), Martine Simonis (AJP, Belgio) e Tim Dawson (NUJ, Regno Unito). I membri supplenti eletti sono: Sergiy Tomilenko (Ucraina), Elena Tarifa (FeSP, Spagna) e Joachim Kreibich (Germania). Dopo la sua elezione Maja Sever ha dichiarato: “Credo che siamo tutti qui con una sincera volontà di lottare per un giornalismo indipendente, forte e di quali- tà, di lottare per i diritti sociali e del lavoro dei giornalisti, di conferire potere alle giornaliste e di lottare per il giornalismo come bene pubblico. Credo di essere stata eletta per fare questo, e ne sono grata”. Parole che l’Usgi condivide e appoggia.

c.s. USGi