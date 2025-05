L’Unione Sammarinese Giornalisti: “Senza stampa libera, nessuna democrazia può dirsi tale”

In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, l’Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters (USGi) si unisce al richiamo globale promosso dalla Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ), organismo di cui USGi è membro effettivo, per difendere e rafforzare i valori fondanti del giornalismo libero, etico e indipendente, baluardo imprescindibile per la democrazia. In particolare il richiamo di Ifj cui Usgi si associa, riguarda “l'ascesa della disinformazione online alimentata dall'intelligenza artificiale” che rappresenta per la democrazia “un'ulteriore minaccia, che richiede una risposta sotto forma di controllo giornalistico”. L'intelligenza artificiale non può sostituire i giornalisti umani e il suo lavoro non deve essere considerato "giornalismo", a meno che non sia stato sottoposto ad adeguati controlli e supervisione umana. “L'intelligenza artificiale – sottolinea IFJ nelle proprie linee guida - non deve essere utilizzata per permettere ai professionisti dei media di allontanarsi ulteriormente dalle comunità le cui storie meritano di essere raccontate. I giornalisti devono essere portavoce di qualità nell'espressione, accuratezza e presentazione delle informazioni. L’USGi ribadisce che la libera e corretta informazione non è un privilegio della categoria, ma un diritto dei cittadini ad essere informati in modo completo, plurale e trasparente. Ogni limitazione, diretta o indiretta, al lavoro dei giornalisti rappresenta un danno all’intera collettività. Oggi più che mai, in un’epoca in cui la disinformazione si diffonde rapidamente attraverso canali digitali non regolamentati, è fondamentale sostenere un giornalismo professionale, verificato e responsabile. È altresì urgente rafforzare le garanzie per la sicurezza fisica e digitale dei giornalisti, anche in contesti dove la minaccia non si manifesta in forma violenta, ma attraverso intimidazioni legali, licenziamenti mirati o marginalizzazione economica. In questa giornata esprimiamo solidarietà ai giornalisti che nel mondo affrontano rischi estremi per svolgere il loro lavoro, spesso in contesti di guerra, oppressione o corruzione. Difendere la loro libertà è difendere anche la nostra. Unione Sammarinese Giornalisti e foterporters